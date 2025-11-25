Multi от Минфин
25 ноября 2025, 15:56

Alphabet приближается к $4 трлн: почему Google игнорирует кризис в техсекторе и обгоняет Microsoft

Пока технологический сектор переживает сложные времена из-за опасений по поводу так называемого «пузыря» искусственного интеллекта, Google демонстрирует уверенный рост, идя против рыночного тренда. Акции материнской компании Alphabet подскочили примерно на 16% с конца октября, когда индекс Nasdaq достиг своего пика. Этот рост стал продолжением положительной динамики, начавшейся еще в сентябре после важного судебного решения, которое фактически сняло риски принудительного разделения компании правительством. Об этом сообщает The Wall Street Journal 25 ноября.

Пока технологический сектор переживает сложные времена из-за опасений по поводу так называемого «пузыря» искусственного интеллекта, Google демонстрирует уверенный рост, идя против рыночного тренда.

Смена лидеров и рыночная капитализация

На фоне успеха Google конкуренты терпят значительные потери. Акции таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Nvidia и Meta Platforms, упали на двузначные проценты после недавних максимумов.

Особое внимание привлекает ситуация с Microsoft: из-за падения стоимости акций на 13% ее рыночная капитализация впервые с середины 2018 года опустилась ниже стоимости Alphabet.

В настоящее время Alphabet оценивается в 3,8 триллиона долларов, что делает ее третьей самой дорогой компанией в мире (уступая только Nvidia и Apple). До преодоления исторической отметки в 4 триллиона долларов акциям компании осталось вырасти всего на 4%.

Уникальное преимущество: «все свое»

Google не остается в стороне от гонки вооружений в сфере искусственного интеллекта (ИИ), тратя на это колоссальные средства. Однако компания имеет существенное преимущество — стабильный основной бизнес, который продолжает генерировать львиную долю из 385 миллиардов долларов годового дохода благодаря рекламе.

Кроме того, Google демонстрирует уровень вертикальной интеграции, который трудно превзойти другим игрокам:

  • Компания создала собственную передовую модель ИИ (недавно запущенный Gemini 3).
  • Обучение модели происходило на собственных сетях.
  • Для вычислений использовались чипы TPU собственной разработки.

Фактически, Google сегодня сочетает в себе возможности OpenAI и Microsoft с элементами Nvidia. Успех модели Gemini 3 в отраслевых тестах даже оказывает давление на акции конкурентов.

Дополнительным топливом для ралли акций стала информация, обнародованная накануне в отчетности формы 13 °F. Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, которым руководит легендарный инвестор Уоррен Баффет, в третьем квартале приобрел 17,9 млн акций Alphabet Inc.

Битва за пользователя и расходы

Весомым козырем Google остается контроль над 90% мирового поискового трафика, что дает непревзойденные возможности для распространения своих ИИ-продуктов. Это помогает нивелировать преимущество «первого хода», которое имела OpenAI с ChatGPT.

Согласно опросу TD Cowen:

  • В октябре 26% респондентов пользовались Google Gemini (рост на 2 процентных пункта с июля).
  • ChatGPT использовали 35% (падение на 1 пункт за тот же период).

Несмотря на огромные капитальные затраты (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Oracle потратили вместе почти 321 млрд долларов за 9 месяцев), инвесторы начали относиться к ним осторожнее, опасаясь отсутствия быстрой окупаемости. Например, акции Meta упали на 18% после объявления планов Марка Цукерберга по агрессивным расходам на достижение «сверхразума».

Google также увеличивает расходы: в этом году капитальные вложения составят 91−93 млрд долларов (рост на 75%). Однако это составляет лишь 23% от прогнозируемого дохода компании. Для сравнения, Meta и Microsoft тратят на это около 35% своих доходов.

Финансовая устойчивость

Alphabet выглядит финансово более безопасной, чем конкуренты. Компания имеет самый большой запас наличности (за вычетом долга) среди аналогов. По оценкам CreditSights, соотношение долга к прибыли у Google составляет всего 0,4 раза, тогда как у Microsoft и Meta — 0,7 раза.

Единственный нюанс — акции Alphabet уже нельзя назвать дешевыми. Они торгуются с коэффициентом 29 к прогнозируемой прибыли, что является самым высоким показателем за последние годы, но соответствует среднему уровню для технологических гигантов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Новости по теме
