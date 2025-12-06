За три дня «Черной пятницы» ТРЦ Respublika увеличила товарооборот на 80,65%

Столичный ТРЦ Respublika Park подвел итог Черной пятницы 2025 года, зафиксировав рекордные показатели. Товарооборот за три дня распродаж — 28, 29 и 30 ноября — увеличился на 80,65% по сравнению с прошлым годом. ТРЦ за три дня посетило 348 450 гостей. Об этом говорится в сообщении ТРЦ.