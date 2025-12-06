Столичный ТРЦ Respublika Park подвел итог Черной пятницы 2025 года, зафиксировав рекордные показатели. Товарооборот за три дня распродаж — 28, 29 и 30 ноября — увеличился на 80,65% по сравнению с прошлым годом. ТРЦ за три дня посетило 348 450 гостей. Об этом говорится в сообщении ТРЦ.
За три дня «Черной пятницы» ТРЦ Respublika увеличила товарооборот на 80,65%
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как изменился средний чек
Разница между темпами роста товарооборота и посещаемости указывает на увеличение среднего чека. Покупатели приходили целенаправленно и тратили больше, чем в прошлом.
Наибольший объем покупок обеспечили три категории:
- Фэшн — традиционный лидер по трафику со стабильно высоким средним чеком.
- Электроника — основной драйвер роста благодаря технологическим новинкам и сезонным скидкам.
- Бьюти — самый динамичный сегмент, растущий за счет популярности подарочных наборов и премиальной косметики.
Читайте: От корма для кошек до гаджетов: что украинцы покупают на «Черную пятницу»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии