S&P 500 покинут три акции. Кто войдет на их место

В состав главного американского индекса S&P 500 с 22 декабря войдут три новые акции, а еще три, соответственно, его покинут, сообщила S&P Dow Jones Indices.

Кто войдет в S&P 500

CRH, поставщик стройматериалов. Его акции подскочили более чем на 6% на расширенных торгах 5 декабря. С начала 2025 года они подорожали на 29%. Аналитики в основном советуют «покупать» бумаги: у них 22 рейтинга Buy и два Overweight против трех Hold (рекомендация «держать») и одного Underweight («ниже рынка», эквивалентно «продавать»).

Carvana, продавец подержанных автомобилей. Акции компании дорожали почти на 10% на постмаркете в пятницу. В 2025 году они выросли на 96%. Аналитики тоже в основном советуют покупать акции ретейлера: 18 рейтингов Buy и один Overweight против шести Hold и одного Sell.

Comfort Systems, поставщик услуг в сфере строительства и обслуживания механических, электрических и сантехнических систем. Его бумаги росли на постмаркете на 1,8%, а с начала 2025 года они взлетели на 136%. У акций 10 рейтингов от аналитиков: шесть Buy и два Overweight против двух Hold.

Кто покинет S&P 500

LKQ, поставщик автозапчастей. Его акции в минусе почти на 20% относительно начала года.

Solstice Advanced Materials, производитель специализированных химикатов и материалов. Компания лишь в ноябре была выделена из состава Honeywell International.

Mohawk Industries, производитель материалов для пола. Ее бумаги в минусе на 7% в сравнении с началом 2025 года.

