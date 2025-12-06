Multi от Минфин
українська
6 декабря 2025, 13:37

В Польше выросло количество заявлений на карту побыту, поданных украинцами. Где подаются больше всего

Заявления на легализацию в Польше заваливают воеводские управления. Большинство из них представляют граждане Украины, поскольку опасаются, что срок действия их временной защиты истечет. Эксперты подтверждают, что количество заявлений будет только расти. Об этом пишет inpoland.

Заявления на легализацию в Польше заваливают воеводские управления.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В чем причина роста

Согласно поправке к закону, подписанной президентом в сентябре 2025 года, временная защита для граждан Украины истекает 4 марта 2026 года. Такое решение Кароля Навроцкого стимулирует украинцев как можно быстрее легализовать свое пребывание. В настоящее время фиксируется значительное увеличение количества поданных заявлений по сравнению с теми, что были поданы непосредственно до и после начала полномасштабной войны в Украине.

Где подаются больше всего

Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, количество заявлений в воеводских управлениях выросло по сравнению с 2024 годом. К примеру, в Малопольском воеводском управлении в Кракове количество поданных заявлений с сентября по 20 ноября возросло на 5000.

Читайте также: Работа в Польше: рекрутеры назвали наиболее востребованные среди украинцев вакансии

По информации MUW, количество заявок на временное проживание, поданных гражданами Украины, выросло на 43%, а количество заявок на долгосрочное проживание резидента ЕС — на 21%.

Похожая ситуация наблюдается и в других воеводских управлениях. DGP сообщает об увеличении количества заявлений на легализацию пребывания иностранцев в сентябре и октябре на 50% в Куявско-Поморском воеводском управлении, на 48% в Лодзьском воеводском управлении по сравнению с предыдущим годом, а наибольший рост наблюдался в воеводском управлении в Белостоке.

Согласно данным веб-сайта migracje.gov.pl, в 2025 году 711 547 иностранцев подали заявления на легализацию своего пребывания в Польше.

Наибольшее количество было в Мазовецком воеводстве — 185617.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
