українська
6 декабря 2025, 12:47

Tesla вывела на европейский рынок «дешёвую» Model 3

Tesla запустила в странах Европы продажи упрощенной и поэтому более дешевой версии своего электромобиля Model 3. Об этом пишет Yahoo Finance.

Tesla запустила в странах Европы продажи упрощенной и поэтому более дешевой версии своего электромобиля Model 3.
Фото: finance.yahoo.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о Model 3 Standard

Tesla назвала новую версию электромобиля Model 3 Standard. Ее отличает «ультранизкая стоимость владения», заявила компания в сообщении на странице в соцсети X. Автомобиль способен проехать до 534 км на одном заряде.

Для снижения цены Tesla убрала ряд преимуществ, которые отличают теперь более дорогую Premium-версию.

Например, компания использовала более дешевые материалы (например, для обивки сиденьев), убрала экран для пассажиров на заднем сидении, стеклянную крышу и улучшенный свет, а также у автомобилей менее мощный двигатель и меньший запас хода.

Какая стоимость авто в Европе

Стоимость Model 3 Standard в Германии начинается от 37 970 евро, в то время как Premium-версия стоит от 45 970 евро.

Читайте также: Tesla фиксирует резкое падение: минус 58% продаж во Франции и 49% в Дании

Как отреагировали акции

Акции Tesla практически не менялись в цене на торгах 5 декабря. Однако они выросли примерно на 6% за первую неделю месяца — параллельно с восстановлением технологического сектора в целом, отметил Yahoo Finance.

Акции Tesla слабо реагируют на новости из Европы, поскольку инвесторов теперь мало волнуют продажи автомобилей.

Падение продаж в Европе

Tesla пытается увеличить продажи в условиях нарастающей конкуренции и замедления спроса. Регистрации электромобилей Tesla в Европе в октябре оказались на 48,5% ниже, чем было в том же месяце год назад, показала статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). При этом общее число регистраций в регионе выросло в октябре на 33%.

По итогам первых 10 месяцев 2025 года продажи Tesla в Европе рухнули почти на 30%, по данным ACEA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
