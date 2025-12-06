Новые «надежды и возможности»: Visa начнет работать в Сирии

Платежная система Visa объявила о своем партнерстве с ЦБ, финансовыми властями и банками Сирии с целью помочь стране интегрироваться в мировую цифровую экономику. Сотрудничество предполагает, что Visa выйдет на местный рынок, говорится в заявлении на сайте компании.

Чем будет заниматься компания

В первую очередь Visa сосредоточится на работе с лицензированными организациями. Вместе они займутся созданием надежной и безопасной платежной системы, которая гарантирует постоянный выпуск карт в стране и возможность регистрации цифровых кошельков на базе признанных мировых стандартов.

Visa также поможет местному бизнесу с внедрением Visa Acceptance Platform — специальной платформы по приему платежей. Кроме того, компания будет реализовывать инвестпрограммы по развитию потенциала местных кадров и помогать бизнесу с созданием и масштабированием новых платежных решений.

Глава местного Ц Б Абдулкадер Хусрие сравнил партнерство с американской компанией с новой главой «надежд и возможностей» для местной экономики.

Что с финансами в Сирии

Летом 2025-го в Сирии впервые за 14 лет был проведен SWIFT-перевод — тогда деньги направились в итальянский банк.

По словам Хусрие, эта транзакция стала важной вехой на пути Дамаска по возвращению в мировую финансовую систему. До этого, начиная с 2011-го, страна была отключена от SWIFT из-за войны и санкций.