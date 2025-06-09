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9 июня 2025, 13:47 Читати українською

Глава ЦБ Сирии сообщил о скором подключении страны к SWIFT

Сирия в течение нескольких недель вновь подключится к международной системе межбанковских платежей SWIFT, заявил в интервью Financial Times новый глава Центробанка страны Абдулкадер Хусрие, пишет «Минфин».

Сирия в течение нескольких недель вновь подключится к международной системе межбанковских платежей SWIFT, заявил в интервью Financial Times новый глава Центробанка страны Абдулкадер Хусрие, пишет «Минфин».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиЭто станет первым крупным шагом в рамках экономических реформ нового правительства и важным сигналом о возвращении страны в мировую экономику после 14 лет военного конфликта и санкций.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Это станет первым крупным шагом в рамках экономических реформ нового правительства и важным сигналом о возвращении страны в мировую экономику после 14 лет военного конфликта и санкций.

По словам Хусрие, подключение к SWIFT упростит внешнюю торговлю, снизит затраты на импорт и усилит приток валюты в страну.

«Мы планируем улучшить бренд страны как финансового центра с учетом ожидаемых прямых иностранных инвестиций в восстановление и инфраструктуру — это крайне важно. Хотя был достигнут значительный прогресс, впереди еще много работы», — отметил он.

Читайте также: Евросоюз отменил экономические санкции против Сирии

Банкам уже назначены SWIFT-коды, остается дождаться, когда зарубежные корреспондентские банки возобновят обработку переводов.

Хусрие сообщил, что вместе с Минфином работает над 6−12-месячным планом стабилизации экономики, который включает в себя реформу банковского сектора, изменение политики ЦБ, модернизацию системы социального обеспечения и ипотечного кредитования. Одна из ключевых целей — вернуть доверие к финансовой системе и стимулировать инвестиции диаспоры.

Напомним

Ранее, до свержения Башара Асада в декабре 2024 года, сирийская экономика находилась в глубоком кризисе. Временное правительство Ахмеда аль-Шараа, пришедшее к власти после многолетнего конфликта Асада и оппозиции, объявило курс на либерализацию экономики и открытость для международных инвесторов. Поддержку реформам оказала и отмена санкций США, введенных против режима Асада.

Сирия уже начала переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком (ВБ). Саудовская Аравия и Катар недавно погасили задолженность Сирии перед ВБ в размере $15,5 млн и пообещали финансировать выплаты зарплат бюджетникам на ближайшие месяцы.

Также подписаны предварительные соглашения с компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара о строительстве объектов инфраструктуры и энергетики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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