WGC: в 2026 году золото может подорожать до исторических $5 тысяч за тройскую унцию

Цена на золото может перевалить отметку в $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по наихудшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

4 траектории развития

Всего WGC анализирует четыре траектории развития, и часть из них, наоборот, предполагает умеренный рост или даже коррекцию цен.

1. «Порочный круг» — воздействие на золото: резко позитивное

«Порочный круг» (Doom Loop) — наиболее тревожный и самый бычий для золота сценарий WGC. Он подразумевает, что мировая экономика может войти в более глубокое и синхронное замедление, чем ожидают рынки. Этому способствуют растущие геополитические и геоэкономические риски: торговые трения, региональные конфликты или появление нового «очага» нестабильности.

Согласно этому сценарию, на фоне падения доверия бизнес урезает инвестиции, домохозяйства сокращают потребление, а экономический спад начинает самоподдерживающуюся спираль. В США инфляция опускается ниже ориентира Федеральной резервной системы (ФРС), что вынуждает ее агрессивно снижать ставки, в результате чего долгосрочные доходности резко падают, а доллар слабеет.

WGC прогнозирует, что в этом случае золото может вырасти на 15−30% в 2026 году. С учетом стартовой цены конца 2025 года (примерно $4 000 за унцию), это означает пробой уровня $5 000-$5 200, что превращает золото в главный актив-убежище мировых рынков. Ключевым драйвером этого сценария в WGC видят инвестиционный спрос, прежде всего ETF, которые в 2024—2025 годах уже увеличили запасы на 700−850 тонн.

2. «Небольшое снижение» — воздействие на золото: умеренно позитивное

«Небольшое снижение» (Shallow Slip) представляет собой мягкое ухудшение условий: экономические данные США становятся смешанными, рынки опасаются замедления, а инвесторы начинают постепенно переносить капитал в защитные активы. Дополнительным риском WGC считает возможный пересмотр ожиданий от искусственного интеллекта, что способно ударить по индексам с высокой долей ИИ-компаний и вызвать волну коррекции.

После замедления на рынке труда и ослабления потребительского спроса ФРС, согласно модели, будет вынуждена снизить ставки сильнее, чем предполагает рынок, что создаст более комфортную среду для золота.

WGC оценивает рост цен в 5−15% в 2026 году, что в пересчете на базовую цену составит примерно $4 200-$4 600 за унцию. Поддержку окажет не только политика ФРС и слабый доллар, но и стратегические покупки центральных банков, а также новые группы инвесторов, — например, страховые компании в Китае или пенсионные фонды Индии.

3. «Макроконсенсус» — воздействие на золото: нейтральное

Этот сценарий отражает позицию рынка на конец 2025 года. Он исходит из того, что глобальная экономика продолжит расти на уровне 2,7−2,8%, а ФРС снизит ставки всего на 75 базисных пунктов (б.п.). Инфляция постепенно опустится на 40−60 б.п., доллар слегка укрепится, а доходности останутся стабильными.

В этом сценарии золото будет торговаться в узком диапазоне вокруг нынешних уровней. Это отражает оценку WGC о том, что рынок уже «впитал» в цену большинство базовых макроожиданий.

Однако WGC подчеркивает, что макроэкономика редко следует прогнозу рынка. Поэтому консенсус — это наименее «предсказуемый» сценарий, и именно он чаще всего оказывается неверным.

4. «Возврат к рефляции» — воздействие на золото: отрицательное

«Возврат к рефляции» (Reflation Return) — единственный сценарий WGC, в котором золото может заметно подешеветь. Он предполагает, что политика администрации президента США Дональда Трампа даст экономике мощный фискальный импульс, рост окажется выше ожиданий, а инфляционное давление — сильнее.

В такой среде ФРС будет вынуждена удерживать ставки на высоком уровне или даже повышать их, что поднимет доходности облигаций и укрепит доллар. Улучшение настроений спровоцирует разворот в рискованные активы, а премия за риски, которая поддерживала золото с 2022 года, начнет снижаться.

WGC прогнозирует падение цен на 5−20%, что может отбросить золото к $3 200-$3 800 за унцию. В этом случае из золота будут уходить средства ETF, а инвесторы переключатся на акции и инструменты с более высокой доходностью.

Частично падение могут компенсировать покупки со стороны потребителей и долгосрочных держателей, но в целом это самый медвежий вариант, уточняют в WGC.

«Джокеры»: факторы, которые могут неожиданно изменить траекторию рынка

Отдельно WGC выделяет wildcards — так называемых «джокеров» — непредсказуемые силы, не вошедшие в основное моделирование, но способные существенно изменить динамику рынка. Среди них Всемирный совет по золоту перечисляет:

Центральные банки

Официальный сектор остается крупнейшим покупателем золота. Резервы развивающихся стран по-прежнему сильно ниже, чем у развитых экономик. Если геополитическое напряжение усилится, покупки со стороны центробанков развивающихся государств могут ускориться, резко усилив цену золота, предупреждают аналитики организации.

Рост числа шоков и «хвостовых рисков»

WGC отмечает, что частота tail-risk событий (событий с «хвостовым риском») — от геополитики до всплесков волатильности — растет. Их природу невозможно предсказать, но именно такие события часто становятся катализаторами резких движений золота.

Вторичный рынок

В 2024—2025 годах переработка оставалась ниже потенциального уровня, поскольку золото активно использовалось как залог по кредитам, особенно в Индии, где население заложило более 200 тонн ювелирных изделий через официальные каналы.

Если экономика Индии замедлится, может произойти массовое принудительное высвобождение этого залога, что добавит вторичное предложение на рынок и окажет давление на цены, сказано в обзоре.

