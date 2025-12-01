Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
1 декабря 2025, 15:16

Золото штурмует новые вершины: рынок ждет «дешевых денег» от нового главы ФРС

В понедельник стоимость золота достигла самого высокого уровня за последние шесть недель. Главным драйвером ажиотажа стали ожидания смягчения монетарной политики в США и вероятные кадровые изменения в руководстве Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Reuters 1 декабря.

В понедельник стоимость золота достигла самого высокого уровня за последние шесть недель.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные цифры и слабый доллар

По состоянию на утро понедельника спотовая цена на золото выросла на 0,6%, достигнув отметки $4 255,04 за унцию (максимум с 21 октября). Фьючерсы на золото с поставкой в феврале показали еще больший рост — на 0,8%, до $4 290,40.

Росту способствует падение курса доллара США до двухнедельного минимума. Поскольку металлы на мировых биржах торгуются в долларах, обесценивание американской валюты автоматически делает золото дешевле и привлекательнее для владельцев других валют.

Фактор Хассетта: курс на снижение ставок

Рынки бурно реагируют на новости из Вашингтона. Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в воскресенье публично заявил, что с радостью возглавит Федеральную резервную систему (ФРС), если его изберут.

Ключевой момент заключается в том, что Хассетт, как и президент Дональд Трамп, является сторонником низких процентных ставок. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что Трамп, скорее всего, объявит имя нового главы ФРС еще до Рождества. Инвесторы трактуют это как сигнал о неизбежном конце эпохи «дорогих денег».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
