Золото штурмует новые вершины: рынок ждет «дешевых денег» от нового главы ФРС

В понедельник стоимость золота достигла самого высокого уровня за последние шесть недель. Главным драйвером ажиотажа стали ожидания смягчения монетарной политики в США и вероятные кадровые изменения в руководстве Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Reuters 1 декабря.

Рекордные цифры и слабый доллар

По состоянию на утро понедельника спотовая цена на золото выросла на 0,6%, достигнув отметки $4 255,04 за унцию (максимум с 21 октября). Фьючерсы на золото с поставкой в феврале показали еще больший рост — на 0,8%, до $4 290,40.

Росту способствует падение курса доллара США до двухнедельного минимума. Поскольку металлы на мировых биржах торгуются в долларах, обесценивание американской валюты автоматически делает золото дешевле и привлекательнее для владельцев других валют.

Фактор Хассетта: курс на снижение ставок

Рынки бурно реагируют на новости из Вашингтона. Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в воскресенье публично заявил, что с радостью возглавит Федеральную резервную систему (ФРС), если его изберут.

Ключевой момент заключается в том, что Хассетт, как и президент Дональд Трамп, является сторонником низких процентных ставок. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что Трамп, скорее всего, объявит имя нового главы ФРС еще до Рождества. Инвесторы трактуют это как сигнал о неизбежном конце эпохи «дорогих денег».