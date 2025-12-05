Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
5 декабря 2025, 19:03 Читати українською

Не только зарплата: почему украинцы массово хотят уволиться — исследование

Экспертно-аналитический центр GRC.UA обнародовал тревожные результаты исследования мотивации и удовлетворенности украинских работников, свидетельствующих о высоком риске текучести кадров. В опросе приняло участие более 600 респондентов из разных секторов экономики. Об этом сообщает NV Бизнес.

Не только зарплата: почему украинцы массово хотят уволиться — исследование
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главный вывод: финансовые факторы уже не единственная проблема — не менее критическими стали вопросы развития, признания и качественной коммуникации.

Главные причины, заставляющие задуматься об увольнении

Респонденты могли выбирать до трех вариантов. Самые распространенные:

  • Отсутствие развития — 55%.
  • Низкая компенсация — 55%.
  • Чувство недооценки — 50%.
  • Выгорание/чрезмерная нагрузка — 45%.
  • Отсутствие смысла или влияния — 20%.
  • Проблемы с отношениями с руководителем — 20%.
  • Отсутствие обратной связи — 10%.

Тревожный сигнал: Ощущение ценности

Лишь каждый четвертый сотрудник (25%) ответил, что чувствует себя «очень ценным» для своей компании. Остальные ответы распределились следующим образом:

  • «Скорее ценным» — 45%
  • «Скорее не ценным» — 30%

Это прямой сигнал для работодателей, что большинство работников не чувствуют себя по-настоящему важными.

Читайте также: Количество соискателей работы в Украине растет в 3 раза быстрее, чем количество вакансий — НБУ

Проблема с обратной связью

Нерегулярный фидбек — еще одна системная проблема. 65% работников получают качественную обратную связь реже, чем раз в три месяца (40% — раз в 3−6 месяцев, а 25% — почти никогда). Такая частота не отвечает современным стандартам управления персоналом.

«Компании ожидают высокой производительности и вовлеченности, но часто недооценивают важность развития, обратной связи и прозрачной коммуникации. Наши данные показывают системную проблему: работники не чувствуют себя услышанными и нужными», — заявила генеральный директор GRC.UA Марина Маковой.

Сегодня работники ожидают: возможностей для развития, регулярного содержательного фидбека, признания вклада и справедливой компенсации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
