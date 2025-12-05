Экспертно-аналитический центр GRC.UA обнародовал тревожные результаты исследования мотивации и удовлетворенности украинских работников, свидетельствующих о высоком риске текучести кадров. В опросе приняло участие более 600 респондентов из разных секторов экономики. Об этом сообщает NV Бизнес.
Не только зарплата: почему украинцы массово хотят уволиться — исследование
Главный вывод: финансовые факторы уже не единственная проблема — не менее критическими стали вопросы развития, признания и качественной коммуникации.
Главные причины, заставляющие задуматься об увольнении
Респонденты могли выбирать до трех вариантов. Самые распространенные:
- Отсутствие развития — 55%.
- Низкая компенсация — 55%.
- Чувство недооценки — 50%.
- Выгорание/чрезмерная нагрузка — 45%.
- Отсутствие смысла или влияния — 20%.
- Проблемы с отношениями с руководителем — 20%.
- Отсутствие обратной связи — 10%.
Тревожный сигнал: Ощущение ценности
Лишь каждый четвертый сотрудник (25%) ответил, что чувствует себя «очень ценным» для своей компании. Остальные ответы распределились следующим образом:
- «Скорее ценным» — 45%
- «Скорее не ценным» — 30%
Это прямой сигнал для работодателей, что большинство работников не чувствуют себя по-настоящему важными.
Проблема с обратной связью
Нерегулярный фидбек — еще одна системная проблема. 65% работников получают качественную обратную связь реже, чем раз в три месяца (40% — раз в 3−6 месяцев, а 25% — почти никогда). Такая частота не отвечает современным стандартам управления персоналом.
«Компании ожидают высокой производительности и вовлеченности, но часто недооценивают важность развития, обратной связи и прозрачной коммуникации. Наши данные показывают системную проблему: работники не чувствуют себя услышанными и нужными», — заявила генеральный директор GRC.UA Марина Маковой.
Сегодня работники ожидают: возможностей для развития, регулярного содержательного фидбека, признания вклада и справедливой компенсации.
