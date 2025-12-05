Не только зарплата: почему украинцы массово хотят уволиться — исследование

Экспертно-аналитический центр GRC.UA обнародовал тревожные результаты исследования мотивации и удовлетворенности украинских работников, свидетельствующих о высоком риске текучести кадров. В опросе приняло участие более 600 респондентов из разных секторов экономики. Об этом сообщает NV Бизнес.

Главный вывод: финансовые факторы уже не единственная проблема — не менее критическими стали вопросы развития, признания и качественной коммуникации.

Главные причины, заставляющие задуматься об увольнении

Респонденты могли выбирать до трех вариантов. Самые распространенные:

Отсутствие развития — 55%.

Низкая компенсация — 55%.

Чувство недооценки — 50%.

Выгорание/чрезмерная нагрузка — 45%.

Отсутствие смысла или влияния — 20%.

Проблемы с отношениями с руководителем — 20%.

Отсутствие обратной связи — 10%.

Тревожный сигнал: Ощущение ценности

Лишь каждый четвертый сотрудник (25%) ответил, что чувствует себя «очень ценным» для своей компании. Остальные ответы распределились следующим образом:

«Скорее ценным» — 45%

«Скорее не ценным» — 30%

Это прямой сигнал для работодателей, что большинство работников не чувствуют себя по-настоящему важными.

Проблема с обратной связью

Нерегулярный фидбек — еще одна системная проблема. 65% работников получают качественную обратную связь реже, чем раз в три месяца (40% — раз в 3−6 месяцев, а 25% — почти никогда). Такая частота не отвечает современным стандартам управления персоналом.

«Компании ожидают высокой производительности и вовлеченности, но часто недооценивают важность развития, обратной связи и прозрачной коммуникации. Наши данные показывают системную проблему: работники не чувствуют себя услышанными и нужными», — заявила генеральный директор GRC.UA Марина Маковой.

Сегодня работники ожидают: возможностей для развития, регулярного содержательного фидбека, признания вклада и справедливой компенсации.