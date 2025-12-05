Meta подозревают в нарушении антимонопольного законодательства ЕС из-за политики ИИ в WhatsApp

Европейская комиссия сообщила, что начала официальное антимонопольное расследование новой политики Meta, ограничивающей возможность разработчиков искусственного интеллекта использовать бизнес-инструменты WhatsApp. Об этом сообщает Investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расследование касается политики, введенной Meta в октябре 2025 года, которая запрещает ИИ-провайдерам использовать WhatsApp Business Solution, если ИИ является их основной услугой.

Еврокомиссия выражает обеспокоенность тем, что эта политика может помешать посторонним разработчикам ИИ предлагать свои услуги через WhatsApp на территории Европейской экономической зоны.

Представитель WhatsApp назвал эти обвинения безосновательными, отметив, что рост количества ИИ-чатбот в Business API создает чрезмерную нагрузку на системы, которые изначально не были рассчитаны на такие объемы.

«Несмотря на это, рынок искусственного интеллекта остается очень конкурентным, и пользователи могут получить доступ к сервисам по своему выбору многими способами — через магазины приложений, поисковые системы, электронную почту, партнерские интеграции и операционные системы», — говорится в заявлении представителя компании.

Читайте также: Конец великой мечты? Цукерберг урезает бюджет мета вселенной на 30%

ЕК отмечает, что по новой политике компании по-прежнему могут использовать ИИ для вспомогательных функций (например, автоматизированной поддержки клиентов). Однако, если конкуренты Meta могут быть заблокированы в доступе к клиентам через платформу, собственный сервис Meta — Meta AI — остается доступным.

Расследование будет касаться всей Европейской экономической зоны, кроме Италии, где национальный антимонопольный регулятор уже проводит собственное расследование действий Meta.