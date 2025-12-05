Уровень безработицы среди ВПЛ почти вдвое больше, чем у возвращающихся и не выезжающих — МОМ

Национальный банк в своем новом Макроэкономическом и монетарном обзоре привел данные Международной организации по миграции (МОМ), свидетельствующие о значительных диспропорциях на рынке труда, особенно среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Согласно опросу МОМ, уровень безработицы среди ВПЛ составляет 17%, что является почти вдвое большим показателем, чем среди граждан:

Вернулись в Украину после выезда: 9%.

Не выезжали с места жительства: 10%.

Поскольку количество внутренне перемещенных лиц по состоянию на сентябрь 2025 года оценивалось МОМ в 3,7 миллиона человек, более высокий уровень безработицы среди этой категории граждан оказывает существенное влияние на общий уровень безработицы в стране.

Рост миграции

НБУ также обратил внимание на рост числа мигрантов за пределами Украины, который, по данным ООН, составил 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года.

С момента предварительного обновления данных, 3 октября, количество мигрантов выросло на 128 тысяч человек. Этот рост сопоставим с динамикой за январь-сентябрь (166 тысяч), что может быть связано с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры, а также с разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18−22 лет.

Напомним

Ранее в НБУ заявили, что разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет не имело заметного эффекта на рынок труда. По словам регулятора, подавляющее большинство мужчин этой возрастной группы являются студентами и не относятся к рабочей силе страны, что нивелировало риски усиления дефицита кадров.