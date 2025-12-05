Количество соискателей работы в Украине растет в 3 раза быстрее, чем количество вакансий — НБУ

В Украине фиксируется значительный дисбаланс в динамике спроса и предложения на рынке труда, что приводит к ослаблению давления на нем. Об этом говорится в новом Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

В ноябре 2025 года рост количества резюме (предложение рабочей силы) составил в среднем 27% в годовом измерении, тогда как рост количества вакансий (спрос) был значительно медленнее — 9% в годовом измерении.

Секторальные диспропорции усиливаются

Несмотря на общее ослабление давления, на рынке сохраняются значительные диспропорции по секторам:

Наиболее востребованные рабочие специальности: Рост вакансий составил 20% г/г, но количество резюме выросло на 57% г/г. Это означает, что на один пост претендует в среднем 1,1 кандидата.

Продажи и закупки: Ситуация здесь значительно хуже искателей работы. Количество вакансий сократилось на 2%, а количество резюме выросло на 78% г/г. Как следствие, конкуренция самая высокая — 2,7 кандидата на одну вакансию.

Дефицит кадров и влияние обстрелов

Несмотря на рост количества соискателей, нехватка рабочей силы остается проблемой № 1 для опрошенных предприятий еще с ноября 2024 года. Правда, в течение 2025 года этот показатель, хоть и был стабильно высоким, постепенно снижался.

НБУ отмечает, что сложность поиска работников несколько снизилась в октябре. Это, вероятно, свидетельствует о незначительном уменьшении спроса на рабочую силу, вызванном усилением обстрелов и ухудшением энергоснабжения в стране.

Напомним

Ранее в НБУ заявили, что разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет не имело заметного эффекта на рынок труда. По словам регулятора, подавляющее большинство мужчин этой возрастной группы являются студентами и не относятся к рабочей силе страны, что нивелировало риски усиления дефицита кадров.