5 декабря 2025, 12:24

Украинцы стали хуже возвращать микрокредиты, а в среднем до зарплаты занимают 6 417 грн

Рынок микрокредитования в Украине продолжает демонстрировать высокую активность, несмотря на сложную экономическую ситуацию. За первые три квартала 2025 года граждане оформили 6,5 миллиона микрозаймов на общую сумму 40 миллиардов гривен. При этом наблюдается тревожная тенденция: хотя количество обращений немного уменьшилось, суммы, которые люди занимают «до зарплаты», стабильно растут. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Рынок микрокредитования в Украине продолжает демонстрировать высокую активность, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Больше денег за один раз

Статистика третьего квартала показывает, что украинцы взяли более 2 миллионов кредитов на сумму 13,7 млрд грн. Хотя количество заключенных договоров сократилось на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, средний чек займа пошел вверх.

Если в начале года украинцы в среднем занимали 5 773 грн, то сейчас эта сумма выросла до 6 417 грн. Это может свидетельствовать о том, что инфляция заставляет людей просить у финучреждений большие суммы для покрытия текущих нужд.

Долги возвращают хуже

Главный индикатор риска — общая сумма задолженности населения перед микрофинансовыми организациями (МФО). С начала года этот показатель вырос на 26% и достиг 25,15 млрд грн.

Рост долга опережает темпы выдачи новых кредитов, что означает: украинцам становится все труднее своевременно рассчитываться по своим обязательствам, и проценты накапливаются.

Кто зарабатывает на кредитах

Аналитики также составили рейтинг самых успешных МФО страны по итогам 9 месяцев 2025 года. В тройку лидеров по доходам вошли:

  • УКР КРЕДИТ ФИНАНС (ТМ CreditKasa): 2,4 млрд грн дохода.
  • АВЕНТУС УКРАИНА (ТМ Credit plus): 1,67 млрд грн.
  • ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР (ТМ ШвидкоГроші): 1,63 млрд грн.

Почему это важно

Эта статистика является индикатором скрытой инфляции и финансового стресса домохозяйств. Когда люди массово обращаются в МФО, где деньги значительно дороже, чем в банках, это означает, что у них возникают «кассовые разрывы» — зарплаты не хватает, чтобы дожить до следующей выплаты.

Рост общего долга на четверть (до 25 млрд грн) — это тревожный сигнал. Это деньги, которые вымываются из реального сектора экономики на погашение процентов, вместо того чтобы идти на потребление товаров или услуг. Для многих семей это путь к долговой спирали, выбраться из которой без реструктуризации или банкротства становится невозможно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
