Британия может передать Украине $11 миллиардов замороженных российских активов — The Times

Великобритания рассматривает возможность передачи Украине 8 миллиардов фунтов стерлингов ($11 млрд) российских активов, замороженных на ее территории. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, Лондон активно сотрудничает с Европейским Союзом, Канадой и другими международными партнерами по разработке механизма, который позволит разблокировать для Украины в целом до $130 млрд.

Отмечается, что использование замороженных российских средств может покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, необходимые как для обороны, так и послевоенного восстановления.

Вопрос об использовании этих активов, которые могут стать значительным источником финансирования, уже обсуждался на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Напомним

«Минфин» писал, что амбициозный план Европейского Союза по привлечению крупного кредита для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с серьезным препятствием. Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отклонил предложение выступить финансовым гарантом в этой схеме, ссылаясь на нарушение базовых договоров ЕС.