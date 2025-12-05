МВФ изучает реструктуризацию ВВП-варрантов Украины

Международный валютный фонд (МВФ) принял к сведению предложение Украины о реструктуризации ВВП-варрантов, которое Киев направил владельцам этих ценных бумаг 1 декабря. Об этом заявила директор Фонда по коммуникациям Джули Козак на брифинге в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы внимательно следим за реакцией и анализируем предложенные условия предложения», — отметила она.

Критерии оценки МВФ

Козак подчеркнула, что, как и любое другое соглашение, реструктуризация ВВП-варрантов будет оцениваться Фондом по ключевым критериям:

Устойчивость долга: Обеспечит ли это соглашение устойчивость долговой нагрузки Украины.

Финансовая адекватность: гарантирует ли это адекватное финансирование, необходимое Украине в рамках новой программы сотрудничества с МВФ.

Комментарий по новой программе

Джули Козак также отрицала прямую связь между потенциальным размером новой 4-летней программы МВФ для Украины в $8,2 млрд и объемом выплат, которые Украина должна осуществить Фонду в этот период.

Она подчеркнула, что ресурсы МВФ предназначены для поддержки платежного баланса и помощи в восстановлении экономического роста и не связаны с погашением каких-либо непогашенных долгов.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 декабря 2025 года Украина официально предложила владельцам ВВП-варрантов (общей номинальной суммой около $2,6 млрд) обменять их на новые финансовые инструменты.

Ключевые условия обмена:

Коэффициент обмена: 1,34 (т.е. за каждый вариант владелец получит 1,34 новой облигации).

Новый актив: Новые амортизированные еврооблигации Украины серии С.

Срок погашения: 2030−2032 годы.

Дополнительная выплата: За такой обмен предусмотрено денежное вознаграждение в размере до 7%.

Что такое ВВП-варранты: История возникновения

В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.

Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:

20% суммы ($3,6 млрд) было списано.

Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.

Варанты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.

Как работает механизм выплат

ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.

Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).

Темпы роста:

Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.

Если рост составляет от 3% до 4%, то выплата равна 15% от суммы роста, превышающей 3% ВВП.

Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.

Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост невыгодным для государства.

Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал: