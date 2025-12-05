Международный валютный фонд (МВФ) принял к сведению предложение Украины о реструктуризации ВВП-варрантов, которое Киев направил владельцам этих ценных бумаг 1 декабря. Об этом заявила директор Фонда по коммуникациям Джули Козак на брифинге в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
МВФ изучает реструктуризацию ВВП-варрантов Украины
«Мы внимательно следим за реакцией и анализируем предложенные условия предложения», — отметила она.
Критерии оценки МВФ
Козак подчеркнула, что, как и любое другое соглашение, реструктуризация ВВП-варрантов будет оцениваться Фондом по ключевым критериям:
- Устойчивость долга: Обеспечит ли это соглашение устойчивость долговой нагрузки Украины.
- Финансовая адекватность: гарантирует ли это адекватное финансирование, необходимое Украине в рамках новой программы сотрудничества с МВФ.
Комментарий по новой программе
Джули Козак также отрицала прямую связь между потенциальным размером новой 4-летней программы МВФ для Украины в $8,2 млрд и объемом выплат, которые Украина должна осуществить Фонду в этот период.
Она подчеркнула, что ресурсы МВФ предназначены для поддержки платежного баланса и помощи в восстановлении экономического роста и не связаны с погашением каких-либо непогашенных долгов.
Напомним
«Минфин» писал, что 1 декабря 2025 года Украина официально предложила владельцам ВВП-варрантов (общей номинальной суммой около $2,6 млрд) обменять их на новые финансовые инструменты.
Ключевые условия обмена:
- Коэффициент обмена: 1,34 (т.е. за каждый вариант владелец получит 1,34 новой облигации).
- Новый актив: Новые амортизированные еврооблигации Украины серии С.
- Срок погашения: 2030−2032 годы.
- Дополнительная выплата: За такой обмен предусмотрено денежное вознаграждение в размере до 7%.
Что такое ВВП-варранты: История возникновения
В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.
Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:
- 20% суммы ($3,6 млрд) было списано.
- Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.
Варанты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.
Как работает механизм выплат
ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.
Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).
Темпы роста:
- Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.
- Если рост составляет от 3% до 4%, то выплата равна 15% от суммы роста, превышающей 3% ВВП.
- Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.
Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост невыгодным для государства.
Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал:
- Даже при умеренном росте ВВП, общие выплаты по варрантам могут достичь $22 млрд.
- Если бы экономика Украины к 2040 году достигла уровня Польши, суммарно пришлось бы заплатить $80 млрд.
