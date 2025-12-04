Multi от Минфин
4 декабря 2025, 18:02 Читати українською

Укрпочта выпустила марку ко Дню ракетных войск и артиллерии (фото)

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается сегодня, 4 декабря, Укрпочта представила новый почтовый выпуск под названием «Сила в огне». Марка официально введена в обращение и доступна для оплаты услуг почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта выпустила марку ко Дню ракетных войск и артиллерии (фото)
Фото: Укрпочта

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот выпуск посвящен воинам, чья точность и безупречная работа создает хронику украинского сопротивления: от обороны Киева и освобождения Харьковской области до наступления на Херсонской области и уничтожения крейсера «Москва».

Специальное погашение нового выпуска произошло в Киеве с участием руководства Укрпочты и представителей ВСУ.

Характеристики

  • Номинал: U.
  • Количество в листе: 8 марок.
  • Размер листа, мм — 135×107
  • Размер марки, мм — 30×40,5.
  • Автор эскизов: Михаил Дяченко, военнослужащий, матрос 406-й отдельной артиллерийской бригады.

Где купить

Марку можно приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране и в почтовом маркете онлайн.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце ноября Укрпочта выпустила марку «Хлеб ценой жизни».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Igorenya и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
