Укрпочта выпустила марку ко Дню ракетных войск и артиллерии (фото)

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается сегодня, 4 декабря, Укрпочта представила новый почтовый выпуск под названием «Сила в огне». Марка официально введена в обращение и доступна для оплаты услуг почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот выпуск посвящен воинам, чья точность и безупречная работа создает хронику украинского сопротивления: от обороны Киева и освобождения Харьковской области до наступления на Херсонской области и уничтожения крейсера «Москва».

Специальное погашение нового выпуска произошло в Киеве с участием руководства Укрпочты и представителей ВСУ.

Характеристики

Номинал: U.

Количество в листе: 8 марок.

Размер листа, мм — 135×107

Размер марки, мм — 30×40,5.

Автор эскизов: Михаил Дяченко, военнослужащий, матрос 406-й отдельной артиллерийской бригады.

Где купить

Марку можно приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране и в почтовом маркете онлайн.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце ноября Укрпочта выпустила марку «Хлеб ценой жизни».