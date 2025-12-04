По случаю Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается сегодня, 4 декабря, Укрпочта представила новый почтовый выпуск под названием «Сила в огне». Марка официально введена в обращение и доступна для оплаты услуг почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта выпустила марку ко Дню ракетных войск и артиллерии (фото)
Этот выпуск посвящен воинам, чья точность и безупречная работа создает хронику украинского сопротивления: от обороны Киева и освобождения Харьковской области до наступления на Херсонской области и уничтожения крейсера «Москва».
Специальное погашение нового выпуска произошло в Киеве с участием руководства Укрпочты и представителей ВСУ.
Характеристики
- Номинал: U.
- Количество в листе: 8 марок.
- Размер листа, мм — 135×107
- Размер марки, мм — 30×40,5.
- Автор эскизов: Михаил Дяченко, военнослужащий, матрос 406-й отдельной артиллерийской бригады.
Где купить
Марку можно приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране и в почтовом маркете онлайн.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце ноября Укрпочта выпустила марку «Хлеб ценой жизни».
