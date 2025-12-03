Серебро затмило золото: почему цена металла взлетела на 100%

Рынок драгоценных металлов переживает аномальный год. Хотя золото продемонстрировало впечатляющий рост на фоне неортодоксальной экономической политики администрации Трампа, настоящей звездой стало серебро. По состоянию на начало декабря стоимость «белого металла» подскочила на 100% с начала года, значительно опередив золото, которое прибавило 60%. Главным драйвером этого ралли стал критический дефицит предложения, граничащий с паникой на рынках. Об этом сообщает Bloomberg 3 декабря.

Промышленный голод: кому нужно серебро

В отличие от золота, которое ценят преимущественно за редкость и красоту, серебро является критически важным промышленным сырьем. Оно обладает уникальными свойствами электропроводности, что делает его незаменимым в производстве:

Электромобилей и аккумуляторов.

Солнечных панелей (серебряная паста является ключевым компонентом).

Медицинского оборудования и электроники.

Поскольку мировые запасы металла упали до исторических минимумов, промышленность вынуждена конкурировать за ресурс с инвесторами, которые скупают монеты и слитки в Китае и Индии для сохранения капитала.

Тонкий рынок без страховки

Аналитики подчеркивают уникальную уязвимость рынка серебра. Он значительно «тоньше» рынка золота:

Ликвидность: объемы серебра, хранящиеся в Лондоне, оцениваются в $50 млрд, тогда как золота — в $1,2 трлн.

Отсутствие резервов: Рынок золота подстрахован резервами центробанков (около $700 млрд в хранилищах Банка Англии), которые могут предоставить ликвидность в кризисный момент. Для серебра такого «кредитора последней инстанции» не существует.

Это делает цену на серебро гораздо более волатильной: когда спрос растет, предложения просто негде взять, и цена летит вверх вертикально.

Анатомия «сквиза»: тарифы и спекуляции

В этом году скачок цен был спровоцирован опасениями, что США введут новые тарифы на импорт серебра (после того, как металл был добавлен в список критических минералов). Это заставило трейдеров переместить металл в хранилища биржи Comex в Нью-Йорке, оголив лондонский рынок.

Ситуацию усугубил спрос со стороны ETF (биржевых фондов), которые выкупили более 100 миллионов унций физического металла, и праздничный сезон в Индии. Глобальный спрос на серебро превышает добычу шахт уже пятый год подряд, а новые проекты в Мексике, Перу и Китае сталкиваются с экологическими и регуляторными препятствиями.

Соотношение Gold/Silver Ratio

Инвесторы обратили внимание на серебро из-за его «дешевизны» по сравнению с золотом. Здесь работает важный финансовый показатель — Gold/Silver Ratio. Это число показывает, сколько унций серебра можно купить за одну унцию золота.