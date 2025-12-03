Серебро затмило золото: почему цена металла взлетела на 100%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2025, 18:16 Читати українською

Серебро затмило золото: почему цена металла взлетела на 100%

Рынок драгоценных металлов переживает аномальный год. Хотя золото продемонстрировало впечатляющий рост на фоне неортодоксальной экономической политики администрации Трампа, настоящей звездой стало серебро. По состоянию на начало декабря стоимость «белого металла» подскочила на 100% с начала года, значительно опередив золото, которое прибавило 60%. Главным драйвером этого ралли стал критический дефицит предложения, граничащий с паникой на рынках. Об этом сообщает Bloomberg 3 декабря.

Рынок драгоценных металлов переживает аномальный год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Промышленный голод: кому нужно серебро

В отличие от золота, которое ценят преимущественно за редкость и красоту, серебро является критически важным промышленным сырьем. Оно обладает уникальными свойствами электропроводности, что делает его незаменимым в производстве:

  • Электромобилей и аккумуляторов.
  • Солнечных панелей (серебряная паста является ключевым компонентом).
  • Медицинского оборудования и электроники.

Поскольку мировые запасы металла упали до исторических минимумов, промышленность вынуждена конкурировать за ресурс с инвесторами, которые скупают монеты и слитки в Китае и Индии для сохранения капитала.

Тонкий рынок без страховки

Аналитики подчеркивают уникальную уязвимость рынка серебра. Он значительно «тоньше» рынка золота:

  • Ликвидность: объемы серебра, хранящиеся в Лондоне, оцениваются в $50 млрд, тогда как золота — в $1,2 трлн.
  • Отсутствие резервов: Рынок золота подстрахован резервами центробанков (около $700 млрд в хранилищах Банка Англии), которые могут предоставить ликвидность в кризисный момент. Для серебра такого «кредитора последней инстанции» не существует.

Это делает цену на серебро гораздо более волатильной: когда спрос растет, предложения просто негде взять, и цена летит вверх вертикально.

Анатомия «сквиза»: тарифы и спекуляции

В этом году скачок цен был спровоцирован опасениями, что США введут новые тарифы на импорт серебра (после того, как металл был добавлен в список критических минералов). Это заставило трейдеров переместить металл в хранилища биржи Comex в Нью-Йорке, оголив лондонский рынок.

Ситуацию усугубил спрос со стороны ETF (биржевых фондов), которые выкупили более 100 миллионов унций физического металла, и праздничный сезон в Индии. Глобальный спрос на серебро превышает добычу шахт уже пятый год подряд, а новые проекты в Мексике, Перу и Китае сталкиваются с экологическими и регуляторными препятствиями.

Соотношение Gold/Silver Ratio

Инвесторы обратили внимание на серебро из-за его «дешевизны» по сравнению с золотом. Здесь работает важный финансовый показатель — Gold/Silver Ratio. Это число показывает, сколько унций серебра можно купить за одну унцию золота.

  • Историческая норма: Традиционно это соотношение колебалось в районе 60:1.
  • Аномалия 2024−2025: В начале года это соотношение превышало 100:1. Для опытных трейдеров это был сигнал о том, что серебро недооценено. Когда разрыв становится таким большим, рынок всегда стремится вернуться к средним значениям. Именно поэтому серебро сейчас растет быстрее золота — оно просто «догоняет» свою справедливую цену.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kommandor и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами