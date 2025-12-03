Multi от Минфин
українська
3 декабря 2025, 19:36

Украина привлекла более 1,98 трлн грн через ОВГЗ с начала большой войны — НБУ

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 529 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1 987 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 529 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1 987 млрд грн в эквиваленте.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным депозитария НБУ, за январь-ноябрь 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 402 986,0 млн грн, $2 294,0 млн и 650,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 314 951,6 млн грн, $2 695,0 млн и 752,5 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 30 ноября 2025 года правительство на первичных аукционах привлекло 1 454 968,6 млн грн, $10 639,4 млн и 3 118,2 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направило 989 761,4 млн 2 млн евро.

Максимальная доходность ОВГЗ

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в ноябре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,05% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Читайте также: Вложения в ОВГЗ выросли почти на 30%: кто покупает больше всего

Подробная статистика

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 1 декабря 2025 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 декабря 2025 г. он составлял:

  • 103 073,2 млн. грн., или 36,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 01 ноября 2025 года — 97 302,0 млн грн, или 37,1%);
  • $1 416,6 млн, или 64,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 ноября 2025 года — $1 537,3 млн, или 68,3%);
  • 232,4 млн. евро, или 41,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 октября 2025 года — 230,5 млн. евро, или 41,3%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 декабря 2025 составил 174,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 155,7 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 декабря 2024 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 декабря 2025 составил 4 571,0 млн грн, $12,3 млн и 10,0 млн евро.

Министерство финансов Украины в ноябре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму $361,9 млн.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
3 декабря 2025, 21:08
#
Кто же вам расскажет всю правду 😂
