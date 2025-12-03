Парламентский Комитет одобрил Госбюджет-2026 ко второму чтению: Ключевые изменения в финансировании

Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил проект закона «О государственном бюджете на 2026 год» до второго чтения. Ожидается, что парламент рассмотрит документ уже сегодня, 3 декабря. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Изменения в распределении средств и финансировании

Глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа на своей странице в Facebook обнародовала основные изменения, учтенные в проекте госбюджета до второго чтения.

Ключевые правки, учтенные в проекте Госбюджета, касаются финансовой поддержки местного самоуправления и военных нужд:

Поддержка местных бюджетов: Местные бюджеты получат дополнительные 4% НДФЛ, увеличивая общую долю до 64%. Эти средства будут целевым образом ориентированы на расчеты за энергоносители и погашение задолженности по разнице в тарифах.

Исключение субвенции: Для сбалансирования государственного бюджета исключена субвенция на разницу в тарифах, которая ранее предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн.

Закупка оружия: Дополнительно выделено 1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (средства сняты с программы «военного резерва»).

Финансирование БЭБ: Бюро экономической безопасности (БЭБ) получит дополнительные 244 млн. грн. за счет средств Резервного фонда.

Повышение зарплат учителям

Сохранена ключевая социальная норма по повышению заработной платы педагогических работников:

С 1 января 2026 года — повышение на 30%.

С 1 сентября 2026 года повышение еще на 20%.

Кроме того, предложено добавить 4,8 млрд. грн. на программу престижности труда педагогических работников. Это позволит рассмотреть возможность дальнейшего увеличения зарплат учителей в течение года, сообщила Роксолана Пидласа.

«Минфин» писал, что 22 октября 2025 года Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.