Европа готовит ответ криптодоллару: 10 крупнейших банков ЕС объединились для запуска собственного стейблкоина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2025, 15:05 Читати українською

Европа готовит ответ криптодоллару: 10 крупнейших банков ЕС объединились для запуска собственного стейблкоина

Консорциум из десяти ведущих европейских банков, к которому присоединился финансовый гигант BNP Paribas, объявил об амбициозном плане создания единой цифровой валюты, привязанной к евро. Новый актив планируют вывести на рынок во второй половине 2026 года через специально созданную структуру Qivalis, базирующуюся в Амстердаме. Об этом сообщает Cointelegraph 3 декабря.

Консорциум из десяти ведущих европейских банков, к которому присоединился финансовый гигант BNP Paribas, объявил об амбициозном плане создания единой цифровой валюты, привязанной к евро.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

«Монетарная автономия»: цель проекта

Банковский альянс работает над получением необходимых разрешений от Центрального банка Нидерландов. Главное условие запуска — полное соответствие новым жестким правилам Евросоюза по регулированию криптоактивов (MiCA).

Руководство новосозданной компании Qivalis не скрывает, что этот шаг имеет геополитическое значение.

«Нативный евро-стейблкоин — это не просто удобство, это монетарная автономия в цифровую эпоху. Это открывает новые возможности для европейских компаний и потребителей взаимодействовать с ончейн-платежами и рынками цифровых активов в их собственной валюте», — заявил генеральный директор Qivalis Ян-Оливер Селл.

Регуляторные гонки из США

Инициатива европейских банкиров разворачивается на фоне активных действий США. В июле президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, который создает четкую законодательную базу для платежных стейблкоинов в Соединенных Штатах, закрепляя доминирование доллара в цифровой сфере.

В то же время европейские регуляторы относятся к инициативе с осторожностью. Олаф Слейпен, глава Центрального банка Нидерландов, предупредил о потенциальных рисках для монетарной политики в случае бесконтрольного роста рынка стейблкоинов.

В Европейском центробанке (ЕЦБ) пока сохраняют спокойствие. Согласно ноябрьскому отчету регулятора, риски на данный момент ограничены, поскольку капитализация всех евро-стейблкоинов составляет менее 350 млн евро (около $407 млн), что составляет менее 1% от глобального рынка.

Смена игроков: Tether уходит, банки приходят

Рынок освобождается для банковских игроков принудительно. Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, 25 ноября окончательно прекратила поддержку своей монеты, привязанной к евро (EURt). СЕО Tether Паоло Ардоино объяснил это решение слишком жесткими требованиями регламента MiCA, которые делают бизнес для небанковских учреждений слишком рискованным.

Почему евро проигрывает доллару в крипте

На сегодняшний день более 99% всех стейблкоинов в мире привязаны к доллару США (USDT, USDC). Евро в криптоэкономике практически отсутствует. Основная причина — отрицательные или нулевые процентные ставки, которые долгое время действовали в еврозоне. Эмитентам стейблкоинов (таким как Tether) выгодно держать резервы в долларовых облигациях США, получая 4−5% годовых дохода. Держать резервы в евро было убыточно. Теперь, когда ставки ЕЦБ выросли, а ЕС ввел закон MiCA, который требует от эмитентов иметь банковскую лицензию или держать значительные резервы в банках ЕС, традиционные банки получили уникальный шанс монополизировать этот рынок, вытеснив технологические стартапы.

Читайте также: Новая валютная война сверхдержав: как США и Китай делят криптомир

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами