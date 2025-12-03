Европа готовит ответ криптодоллару: 10 крупнейших банков ЕС объединились для запуска собственного стейблкоина

Консорциум из десяти ведущих европейских банков, к которому присоединился финансовый гигант BNP Paribas, объявил об амбициозном плане создания единой цифровой валюты , привязанной к евро . Новый актив планируют вывести на рынок во второй половине 2026 года через специально созданную структуру Qivalis, базирующуюся в Амстердаме. Об этом сообщает Cointelegraph 3 декабря.

«Монетарная автономия»: цель проекта

Банковский альянс работает над получением необходимых разрешений от Центрального банка Нидерландов. Главное условие запуска — полное соответствие новым жестким правилам Евросоюза по регулированию криптоактивов (MiCA).

Руководство новосозданной компании Qivalis не скрывает, что этот шаг имеет геополитическое значение.

«Нативный евро-стейблкоин — это не просто удобство, это монетарная автономия в цифровую эпоху. Это открывает новые возможности для европейских компаний и потребителей взаимодействовать с ончейн-платежами и рынками цифровых активов в их собственной валюте», — заявил генеральный директор Qivalis Ян-Оливер Селл.

Регуляторные гонки из США

Инициатива европейских банкиров разворачивается на фоне активных действий США. В июле президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, который создает четкую законодательную базу для платежных стейблкоинов в Соединенных Штатах, закрепляя доминирование доллара в цифровой сфере.

В то же время европейские регуляторы относятся к инициативе с осторожностью. Олаф Слейпен, глава Центрального банка Нидерландов, предупредил о потенциальных рисках для монетарной политики в случае бесконтрольного роста рынка стейблкоинов.

В Европейском центробанке (ЕЦБ) пока сохраняют спокойствие. Согласно ноябрьскому отчету регулятора, риски на данный момент ограничены, поскольку капитализация всех евро-стейблкоинов составляет менее 350 млн евро (около $407 млн), что составляет менее 1% от глобального рынка.

Смена игроков: Tether уходит, банки приходят

Рынок освобождается для банковских игроков принудительно. Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, 25 ноября окончательно прекратила поддержку своей монеты, привязанной к евро (EURt). СЕО Tether Паоло Ардоино объяснил это решение слишком жесткими требованиями регламента MiCA, которые делают бизнес для небанковских учреждений слишком рискованным.

Почему евро проигрывает доллару в крипте

На сегодняшний день более 99% всех стейблкоинов в мире привязаны к доллару США (USDT, USDC). Евро в криптоэкономике практически отсутствует. Основная причина — отрицательные или нулевые процентные ставки, которые долгое время действовали в еврозоне. Эмитентам стейблкоинов (таким как Tether) выгодно держать резервы в долларовых облигациях США, получая 4−5% годовых дохода. Держать резервы в евро было убыточно. Теперь, когда ставки ЕЦБ выросли, а ЕС ввел закон MiCA, который требует от эмитентов иметь банковскую лицензию или держать значительные резервы в банках ЕС, традиционные банки получили уникальный шанс монополизировать этот рынок, вытеснив технологические стартапы.

