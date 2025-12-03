Revolut запретил клиентам пополнять счета с карт более 50 стран

На сайте Revolut появился список из более чем 50 стран, с карт которых банк больше не поддерживает переводы.

Что известно

Помимо направлений, куда традиционно релоцировались эмигранты из россии, в перечне — Монако, Вануату, Венесуэла, Йемен и ОАЭ.

Издание Oninvest сообщило о первых отказах, полученных клиентами банка. Всех их объединяет то, что они проживали в ЕС и пытались перевести деньги с карт, выпущенных в странах СНГ.

«Карта пополнения больше не поддерживается», — отвечали им в банке. Клиентам также стало недоступно пополнение счетов в Revolut из мобильных приложений банков стран СНГ.

В службе поддержке Revolut сослались на новые правила, вступившие в силу с 1 декабря 2025 года, и отметили, что ограничения не временные, а постоянные. При этом, как уточняет Oninvest, они не связаны с санкциями, поскольку ни один из банков, пополнение с карт которых стало недоступно, не находится под ограничениями.

Revolut добавил, что компания обязана следовать изменившейся политике комплаенса международных платежных систем, согласно которой ряд стран оказался в категории высокого риска для операций пополнения счета с карты.

