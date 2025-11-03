Revolut начал блокировать счета россиян без вида на жительство в ЕС

Британский онлайн-банк Revolut начал уведомлять своих клиентов-россиян, не имеющих вида на жительство в ЕС, о закрытии счетов. В банке объяснили это вступлением в силу 19-го пакета санкций Евросоюза, введенных в ответ на военное вторжение россии в Украину, пишет ВВС.
Блокирование счетов
В ночь на субботу пользователи, открывавшие счета по национальным визам категории D или по ВНЖ, почти одновременно получили два письма от банка. В первом от них требовали предоставить действующий вид на жительство в ЕС, а во втором уведомляли о закрытии аккаунта и расторжении договора 31 декабря 2025 года.
В субботу клиенты Revolut лишились возможности совершать покупки со счета, расплачиваться картой, вносить деньги на счет и снимать наличные в банкоматах.
Много сообщений об этом появилось в соцсетях и чатах российских эмигрантов.
По словам некоторых пользователей, они заранее уточняли в службе поддержки банка, могут ли им заблокировать счета после вступления в силу санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».
Заблокированными оказались также счета у ряда пользователей, имеющих ВНЖ Евросоюза, но не успевших загрузить его в приложение банка.
«Минфин» писал, что Revolut получил лицензию на работу с криптовалютными активами (MiCA) от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), позволяющей компании предоставлять регулируемые криптоуслуги во всех 30 странах Европейской экономической зоны (ЕЭС).
