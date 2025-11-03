Multi от Минфин
українська
3 ноября 2025, 8:38

Revolut начал блокировать счета россиян без вида на жительство в ЕС

Британский онлайн-банк Revolut начал уведомлять своих клиентов-россиян, не имеющих вида на жительство в ЕС, о закрытии счетов. В банке объяснили это вступлением в силу 19-го пакета санкций Евросоюза, введенных в ответ на военное вторжение россии в Украину, пишет ВВС.

Британский онлайн-банк Revolut начал уведомлять своих клиентов-россиян, не имеющих вида на жительство в ЕС, о закрытии счетов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Блокирование счетов

В ночь на субботу пользователи, открывавшие счета по национальным визам категории D или по ВНЖ, почти одновременно получили два письма от банка. В первом от них требовали предоставить действующий вид на жительство в ЕС, а во втором уведомляли о закрытии аккаунта и расторжении договора 31 декабря 2025 года.

В субботу клиенты Revolut лишились возможности совершать покупки со счета, расплачиваться картой, вносить деньги на счет и снимать наличные в банкоматах.

Много сообщений об этом появилось в соцсетях и чатах российских эмигрантов.

Читайте также: Revolut запускает обмен долларов на стейблкоины в соотношении 1:1

По словам некоторых пользователей, они заранее уточняли в службе поддержки банка, могут ли им заблокировать счета после вступления в силу санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

Заблокированными оказались также счета у ряда пользователей, имеющих ВНЖ Евросоюза, но не успевших загрузить его в приложение банка.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut получил лицензию на работу с криптовалютными активами (MiCA) от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), позволяющей компании предоставлять регулируемые криптоуслуги во всех 30 странах Европейской экономической зоны (ЕЭС).

