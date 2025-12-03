Украинский авторынок: десять моделей сформировали треть продаж новых авто

В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

Кто в десятке

В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы. Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster.

Топ-10 новых легковушек