В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Украинский авторынок: десять моделей сформировали треть продаж новых авто
Кто в десятке
В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы. Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster.
Топ-10 новых легковушек
- RENAULT Duster — 494 ед;
- BYD Leopard 3 — 385 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 318 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 298 ед;
- BYD Song Plus — 289 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 240 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 227 ед.;
- ZEEKR 7X — 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 220 ед;
- SKODA Kodiaq — 204 ед.
