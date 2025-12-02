В Украине создается экосистема мгновенных платежей: торговцы будут получать средства на счет в течение 2-3 секунд — НБУ

Национальный банк вместе с поставщиками платежных услуг создает в Украине экосистему мгновенных платежей, что предоставит бизнесу дополнительную возможность принимать оплаты быстро и с меньшими затратами. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время встречи Национального банка с представителями ритейл-ассоциаций и торговых сетей.

Что известно об экосистеме

«Мы хотим, чтобы украинские ритейлеры получили доступ к такому современному инструменту приема оплаты, как мгновенные платежи, уже ставшие нормой во многих странах мира. Это оптимизирует расходы торговцев, ведь для мгновенных платежей не требуется платежный терминал, и ускоряет оборот средств, доступных торговцам буквально через несколько секунд», — отметил он.

Экосистема мгновенных платежей состоит из правил их выполнения, технологии, способов обмена реквизитами и опыта пользователя.

Что это даст ритейлу

Благодаря этому торговцы будут получать средства на счет в течение 10 секунд, а в подавляющем большинстве случаев — в течение 2 — 3 секунд после инициирования мгновенного платежа плательщиком.

Передавать реквизиты можно, используя QR-код, сформированный по правилам НБУ, который будет иметь логотип национальной денежной единицы — гривны — и будет сканироваться из платежного приложения любого поставщика платежных услуг, обслуживающего счет пользователя.

Как будет работать экосистема

Представители Национального банка рассказали, как торговцам организовать прием оплаты с помощью экосистемы мгновенных платежей, представив три возможных варианта: