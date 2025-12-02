МВФ выделит Украине $8,4 млрд: почему наша страна на этом потеряет 1 млрд

Новая программа МВФ — это просто какое-то издевательство (и я даже не принимаю во внимание все скандальные налоговые идеи), пишет на своей странице у Фейсбук Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital и объясняет, почему.1.