НБУ оштрафовал «Є Гроші» почти на 2,9 миллиона

Национальный банк оштрафовал ООО «ФК « Є Гроші » (ЕГРПОУ 43509084) на общую сумму 2 844 586,00 грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что нарушила компания

Нарушения выявлены по результатам безвыездного надзора за соблюдением требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг.

Речь идет о нарушении требования, установленного частью пятой статьи 8 Закона Украины «О потребительском кредитовании», согласно которой максимальный размер дневной процентной ставки не может превышать 1%.

У «Є Гроші» в соответствии с реальными условиями продуктов потребительского кредитования дневная процентная ставка превышала максимальный размер в 1%, определенный указанным законом.

Кроме установленного превышения размера максимальной дневной процентной ставки, также обнаружен ряд нарушений законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 1 декабря 2025 года