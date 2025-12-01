Лучший отзыв месяца: почему банк может срезать кредитный лимит добросовестному клиенту

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в октябре 2025 года. Победительницей стала наша читательница под ником 123natali123 . Она обслуживается в Приватбанке «почти всю жизнь», и рассказала о еще одном поводе, по которому банк может снизить кредитный лимит.

«Так вот вчера у меня был остаток кредитных средств более 6 тыс., на которые я рассчитывала, а сегодня у меня стоит баланс — 393 грн, то есть без предупреждения мне снизили мой лимит на кредитные средства», — пишет 123natali123.

На «горячей» линии Приватбанка, куда она обратилась, чтобы выяснить причины такого решения, сообщили, что «в этом месяце ей исполняется 70 лет» и, согласно нормативам, у банка есть «право снизить лимиты на сумму задолженности с последующим доведением до 0, то есть закрыть кредитную карту». Такую позицию банка потребитель расценивает, как морализаторский приговор, мол, пора уже думать о душе, а не о жизни.

Пользователь утверждает, что просрочек нет, всегда погашала кредит в льготный период. И самое обидное, что решение об уменьшении лимита было принято без какого-либо предупреждения.

Что говорят юристы

Приватбанк по запросу «Минфина» с просьбой прокомментировать данный случай не ответил.

В то же время юристы объяснили, что банки действительно имеют право на изменение условий кредитования. Однако оно не является абсолютным. Любые возможные изменения должны быть заранее предусмотрены договором, а клиент должен быть уведомлен о корректировке существенных условий — в частности, кредитного лимита.

«Одностороннее уменьшение лимита без уведомления может расцениваться, как нарушение ст. 11 Закона Украины „О защите прав потребителей“ и требований НБУ об информировании клиентов об изменении существенных условий договора», — отмечает налоговый адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Евгений Ясинский.

Особо проблемным в этом кейсе является то, что основанием для уменьшения лимита по факту стал возраст клиентки. По словам юриста, украинское законодательство не разрешает менять условия кредитования только потому, что человеку исполняется определенное количество лет. Такой подход имеет признаки возрастной дискриминации, прямо запрещенной Конституцией Украины и Законом «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации».

«Если у клиента нет просроченных обязательств и он обслуживает кредит надлежащим образом, уменьшение лимита только из-за достижения определенного возраста может быть квалифицировано как необоснованное изменение условий кредитования, дискриминация по возрасту, нарушение прав потребителей финансовых услуг», — объясняет адвокат ЮК «Приходько и партнеры».

Именно поэтому, отмечает он, клиенту следует в первую очередь обратиться в банк с письменным требованием предоставить объяснения и нормативные основания такого решения и требовать возобновления предыдущего лимита. В случае отсутствия должной реакции, следующим логическим шагом является жалоба в Национальный банк Украины, а также обращение к Уполномоченному по правам человека по дискриминации по возрасту. Если же эти инструменты не сработают, остается судебный путь — с требованием признать действия банка неправомерными, обязать его вернуть лимит и, при необходимости, компенсировать моральный ущерб.

