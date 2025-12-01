С начала года украинцы продали через «Дию» около 185 тысяч автомобилей

С начала года через Дию продано почти 185 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Продажа авто через «Дию»

«С начала 2025 года через «Дию» продано почти 185 тысяч транспортных средств. Из них более 25 тысяч получили новые номерные знаки с серией DI. А это около 14% от всех сделок. Больше всего приходится на легковые авто — за ними закреплено более 19 тысяч комплектов номеров серии DI, более 1300 — электромобили, более 4200 — мотоциклы и 360 — мопеды», — проинформировали в ГСЦ.

Отмечается, что эти данные свидетельствуют, что большинство людей оставляет номерные знаки на продаваемом транспортном средстве.

Но если покупатель заказал новые номерные знаки с серией DI (серия Дии), то старые во время перерегистрации легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда онлайн не передаются на хранение в сервисный центр МВД. Владелец транспортного средства может их самостоятельно уничтожить.

Если автовладелец планирует оставить на ответственное хранение имеющийся номерной знак после продажи транспортного средства, договор купли-продажи необходимо заключать непосредственно в ТСЦ МВД.

Договор купли-продажи онлайн в Дии могут заключить только физические лица.

Доставка документов (номерные знаки и свидетельство о регистрации) отправляется Укрпочтой на выбранное отделение до 10 дней. Кроме того, можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться автомобилем, когда документ отобразится в Дии.

Как сообщалось, при покупке автомобиля через Дию люди могут получить эксклюзивные номера серии DI.