українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 ноября 2025, 11:12 Читати українською

Китай усиливает давление на криптоиндустрию: под прицелом стейблкоины и теневой майнинг

Народный банк Китая (НБК) выступил с жестким заявлением, подтвердив свой бескомпромиссный курс на борьбу с виртуальными активами. Регулятор предупредил о возрождении спекуляций на рынке и объявил о намерении усилить контроль за незаконными операциями, уделив особое внимание стейблкоинам. Об этом сообщает Reuters.

Народный банк Китая (НБК) выступил с жестким заявлением, подтвердив свой бескомпромиссный курс на борьбу с виртуальными активами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Официальная позиция Пекина

Во время специального координационного совещания по регулированию виртуальных валют, которое состоялось в пятницу, представители Центробанка констатировали рост спекулятивной активности. По мнению регулятора, это создает новые вызовы для системы контроля рисков.

НБК в очередной раз напомнил, что любые бизнес-активности, связанные с криптовалютами, считаются в стране нелегальными.

«Виртуальные валюты не имеют такого же правового статуса, как фиатная валюта, и не могут использоваться в качестве законного платежного средства на рынке», — говорится в заявлении Народного банка Китая.

Главная угроза — стейблкоины

Особый акцент в новой волне борьбы сделан на стейблкоинах (криптовалютах, привязанных к курсу реальных валют, например, доллара США). Регулятор подчеркнул, что эти инструменты не соответствуют требованиям по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег.

По данным НБК, стейблкоины несут высокий риск использования в преступных схемах, в частности для:

  • отмывание средств;
  • мошенничества;
  • вывод капитала из страны.

Власти обещают «усилить меры» для пресечения такой деятельности в целях сохранения экономической стабильности.

Подпольный ренессанс майнинга

Несмотря на то, что официальный запрет на торговлю и майнинг криптовалют в Китае действует еще с 2021 года, индустрия демонстрирует удивительную живучесть. По данным инсайдеров и отраслевой статистики, добыча биткоина в стране «по-тихому» восстанавливается.

К теме: Китай вернулся в тройку лидеров по майнингу биткоина, несмотря на официальный запрет

Частные и корпоративные майнеры находят способы обойти запреты, используя дешевую электроэнергию и бум строительства дата-центров в некоторых энергоизбыточных провинциях Китая.

Гонконг как «криптошлюз» Китая

Пока материковый Китай жестко запрещает крипту, Гонконг пытается стать мировым криптохабом. Там официально разрешена торговля для розничных инвесторов, запущены спотовые биткоин-ETF и разрабатывается законодательство для стейблкоинов. Эксперты считают, что Пекин использует Гонконг как «песочницу» для экспериментов с цифровыми активами, чтобы держать руку на пульсе технологий, не рискуя стабильностью основной финансовой системы страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
