Китай усиливает давление на криптоиндустрию: под прицелом стейблкоины и теневой майнинг

Народный банк Китая (НБК) выступил с жестким заявлением, подтвердив свой бескомпромиссный курс на борьбу с виртуальными активами. Регулятор предупредил о возрождении спекуляций на рынке и объявил о намерении усилить контроль за незаконными операциями, уделив особое внимание стейблкоинам. Об этом сообщает Reuters.

Официальная позиция Пекина

Во время специального координационного совещания по регулированию виртуальных валют, которое состоялось в пятницу, представители Центробанка констатировали рост спекулятивной активности. По мнению регулятора, это создает новые вызовы для системы контроля рисков.

НБК в очередной раз напомнил, что любые бизнес-активности, связанные с криптовалютами, считаются в стране нелегальными.

«Виртуальные валюты не имеют такого же правового статуса, как фиатная валюта, и не могут использоваться в качестве законного платежного средства на рынке», — говорится в заявлении Народного банка Китая.

Главная угроза — стейблкоины

Особый акцент в новой волне борьбы сделан на стейблкоинах (криптовалютах, привязанных к курсу реальных валют, например, доллара США). Регулятор подчеркнул, что эти инструменты не соответствуют требованиям по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег.

По данным НБК, стейблкоины несут высокий риск использования в преступных схемах, в частности для:

отмывание средств;

мошенничества;

вывод капитала из страны.

Власти обещают «усилить меры» для пресечения такой деятельности в целях сохранения экономической стабильности.

Подпольный ренессанс майнинга

Несмотря на то, что официальный запрет на торговлю и майнинг криптовалют в Китае действует еще с 2021 года, индустрия демонстрирует удивительную живучесть. По данным инсайдеров и отраслевой статистики, добыча биткоина в стране «по-тихому» восстанавливается.

Частные и корпоративные майнеры находят способы обойти запреты, используя дешевую электроэнергию и бум строительства дата-центров в некоторых энергоизбыточных провинциях Китая.

Гонконг как «криптошлюз» Китая

Пока материковый Китай жестко запрещает крипту, Гонконг пытается стать мировым криптохабом. Там официально разрешена торговля для розничных инвесторов, запущены спотовые биткоин-ETF и разрабатывается законодательство для стейблкоинов. Эксперты считают, что Пекин использует Гонконг как «песочницу» для экспериментов с цифровыми активами, чтобы держать руку на пульсе технологий, не рискуя стабильностью основной финансовой системы страны.