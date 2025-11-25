Китай вернулся в тройку лидеров по майнингу биткоина, несмотря на официальный запрет

Индустрия добычи биткойнов в Китае демонстрирует неожиданное возрождение. Несмотря на полный правительственный запрет на операции с криптовалютами, введенный Пекином еще четыре года назад, страна вернула себе статус одного из ключевых игроков на этом рынке. По состоянию на конец октября Китай занял третье место в мире по объему вычислительных мощностей (хэшрейту). Об этом сообщает агентство Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из пепла запретов: 14% мирового рынка

В 2021 году Китай, ссылаясь на угрозы финансовой стабильности и необходимость энергосбережения, объявил войну криптовалютам. Тогда доля страны в мировом майнинге, которая была самой большой на планете, официально упала до нуля. Майнеры массово эмигрировали в Северную Америку и Центральную Азию.

Однако, по данным аналитического сервиса Hashrate Index, ситуация кардинально изменилась. Китайские майнеры, действуя в «серой зоне», восстановили мощности и теперь контролируют 14% глобальной добычи биткоина.

Энергетический профицит и бум дата-центров

Главным драйвером возвращения стали избыток дешевой электроэнергии и инфраструктурные особенности отдельных провинций.

Майнер по фамилии Ван из провинции Синьцзян объяснил логику процесса:

«Большую часть энергии невозможно передать за пределы Синьцзяна, поэтому вы потребляете ее в форме криптомайнинга. Строятся новые майнинговые проекты. Я могу сказать, что люди майнят там, где электричество дешевое».

Еще одним фактором стали инвестиции местных правительств в дата-центры. Из-за финансовых трудностей и избыточных мощностей эти центры обработки данных начали тайно сдавать в аренду под майнинговое оборудование, чтобы покрыть убытки.

Производители оборудования фиксируют рост

Тенденцию подтверждает финансовая отчетность производителей «железа». Компания Canaan Inc., второй в мире производитель майнеров, сообщила о резком росте продаж в Поднебесной:

В 2022 году (сразу после запрета) доля Китая в выручке компании составляла всего 2,8%.

В прошлом году этот показатель вырос до 30,3%.

Во втором квартале 2025 года, по инсайдерским данным, доля продаж в Китае превысила 50%.

Canaan объясняет это неопределенностью с тарифами в США и ростом цены биткоина, что делает бизнес снова сверхприбыльным. Официально компания заявляет, что продажа оборудования в Китае разрешена, а вот его использование для майнинга — зона ответственности клиентов.

Кто опережает Китай?

Если Китай с долей 14% занял третье место, то кто же лидеры? Мировая карта майнинга по состоянию на конец 2025 года выглядит так: