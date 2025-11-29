Multi от Минфин
29 ноября 2025, 12:55

США готовят масштабное обновление дизайна доллара: новые купюры появятся уже в 2026 г

Соединенные Штаты готовят самое масштабное обновление дизайна своей национальной валюты за последние десятилетия. Процесс, цель которого — защитить статус доллара как мировой резервной валюты, начнется с купюры номиналом 10 долларов и растянется почти на десять лет. Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США (BEP).

Соединенные Штаты готовят самое масштабное обновление дизайна своей национальной валюты за последние десятилетия.

График появления новых банкнот

Комитет по передовым средствам сдерживания подделок (ACD), который курирует этот процесс еще с 2011 года, определил четкую последовательность выпуска новых купюр. Главный критерий очередности — минимизация рисков подделки.

Ожидаемый график ввода в оборот выглядит так:

  • 2026 год: 10 долларов;
  • 2028 год: 50 долларов;
  • 2030 год: 20 долларов;
  • 2032 год: 5 долларов;
  • 2034 год: 100 долларов.

Главная цель — безопасность, а не эстетика

Изменение дизайна — это не вопрос красоты, а вопрос национальной безопасности. Современные технологии позволяют злоумышленникам создавать все более качественные подделки, поэтому американская валюта нуждается в новых уровнях защиты.

Для разработки новых купюр потребовалось более десяти лет исследований. В банкноты будут интегрированы эксклюзивные, сверхсовременные функции безопасности (как видимые, так и скрытые), которые должны сделать их неуязвимыми для фальшивомонетчиков. Этот процесс требует не только новых дизайнерских решений, но и закупки специализированного оборудования и уникальных материалов.

Тестирование на миллионах машин

Критическим этапом подготовки является адаптация инфраструктуры. В мире насчитывается более 10 миллионов устройств для обработки наличных денег (банкоматы, терминалы, счетные машинки), которые принимают доллары США.

Прежде чем новые купюры попадут в кошельки граждан, Бюро предоставляет образцы производителям банковского оборудования. Это необходимо для того, чтобы настроить технику на безошибочное распознавание новых знаков защиты. Цель — гарантировать, что обновленная валюта будет работать без сбоев в коммерции с первого дня.

Почему дизайн держат в секрете

Правительство США сознательно не раскрывает внешний вид новых долларов заранее. Официальная презентация дизайна состоится только за 6−8 месяцев до фактического выпуска купюры в обращение.

Такая секретность объясняется двумя причинами:

  • Чтобы не дать фору фальшивомонетчикам для подготовки.
  • Чтобы избежать путаницы на рынке и сохранить доверие к валюте.
  • Дополнительный контекст: Интрига вокруг Гарриет Табмен
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
sasok33
sasok33
29 ноября 2025, 15:25
#
Ще один курс для САМИХ нових купюр?))))
