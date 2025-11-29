США готовят масштабное обновление дизайна доллара: новые купюры появятся уже в 2026 г

Соединенные Штаты готовят самое масштабное обновление дизайна своей национальной валюты за последние десятилетия. Процесс, цель которого — защитить статус доллара как мировой резервной валюты, начнется с купюры номиналом 10 долларов и растянется почти на десять лет. Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США (BEP).

График появления новых банкнот

Комитет по передовым средствам сдерживания подделок (ACD), который курирует этот процесс еще с 2011 года, определил четкую последовательность выпуска новых купюр. Главный критерий очередности — минимизация рисков подделки.

Ожидаемый график ввода в оборот выглядит так:

2026 год: 10 долларов;

2028 год: 50 долларов;

2030 год: 20 долларов;

2032 год: 5 долларов;

2034 год: 100 долларов.

Главная цель — безопасность, а не эстетика

Изменение дизайна — это не вопрос красоты, а вопрос национальной безопасности. Современные технологии позволяют злоумышленникам создавать все более качественные подделки, поэтому американская валюта нуждается в новых уровнях защиты.

Для разработки новых купюр потребовалось более десяти лет исследований. В банкноты будут интегрированы эксклюзивные, сверхсовременные функции безопасности (как видимые, так и скрытые), которые должны сделать их неуязвимыми для фальшивомонетчиков. Этот процесс требует не только новых дизайнерских решений, но и закупки специализированного оборудования и уникальных материалов.

Тестирование на миллионах машин

Критическим этапом подготовки является адаптация инфраструктуры. В мире насчитывается более 10 миллионов устройств для обработки наличных денег (банкоматы, терминалы, счетные машинки), которые принимают доллары США.

Прежде чем новые купюры попадут в кошельки граждан, Бюро предоставляет образцы производителям банковского оборудования. Это необходимо для того, чтобы настроить технику на безошибочное распознавание новых знаков защиты. Цель — гарантировать, что обновленная валюта будет работать без сбоев в коммерции с первого дня.

Почему дизайн держат в секрете

Правительство США сознательно не раскрывает внешний вид новых долларов заранее. Официальная презентация дизайна состоится только за 6−8 месяцев до фактического выпуска купюры в обращение.

Такая секретность объясняется двумя причинами: