Соединенные Штаты готовят самое масштабное обновление дизайна своей национальной валюты за последние десятилетия. Процесс, цель которого — защитить статус доллара как мировой резервной валюты, начнется с купюры номиналом 10 долларов и растянется почти на десять лет. Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США (BEP).
США готовят масштабное обновление дизайна доллара: новые купюры появятся уже в 2026 г
График появления новых банкнот
Комитет по передовым средствам сдерживания подделок (ACD), который курирует этот процесс еще с 2011 года, определил четкую последовательность выпуска новых купюр. Главный критерий очередности — минимизация рисков подделки.
Ожидаемый график ввода в оборот выглядит так:
- 2026 год: 10 долларов;
- 2028 год: 50 долларов;
- 2030 год: 20 долларов;
- 2032 год: 5 долларов;
- 2034 год: 100 долларов.
Главная цель — безопасность, а не эстетика
Изменение дизайна — это не вопрос красоты, а вопрос национальной безопасности. Современные технологии позволяют злоумышленникам создавать все более качественные подделки, поэтому американская валюта нуждается в новых уровнях защиты.
Для разработки новых купюр потребовалось более десяти лет исследований. В банкноты будут интегрированы эксклюзивные, сверхсовременные функции безопасности (как видимые, так и скрытые), которые должны сделать их неуязвимыми для фальшивомонетчиков. Этот процесс требует не только новых дизайнерских решений, но и закупки специализированного оборудования и уникальных материалов.
Тестирование на миллионах машин
Критическим этапом подготовки является адаптация инфраструктуры. В мире насчитывается более 10 миллионов устройств для обработки наличных денег (банкоматы, терминалы, счетные машинки), которые принимают доллары США.
Прежде чем новые купюры попадут в кошельки граждан, Бюро предоставляет образцы производителям банковского оборудования. Это необходимо для того, чтобы настроить технику на безошибочное распознавание новых знаков защиты. Цель — гарантировать, что обновленная валюта будет работать без сбоев в коммерции с первого дня.
Почему дизайн держат в секрете
Правительство США сознательно не раскрывает внешний вид новых долларов заранее. Официальная презентация дизайна состоится только за 6−8 месяцев до фактического выпуска купюры в обращение.
Такая секретность объясняется двумя причинами:
- Чтобы не дать фору фальшивомонетчикам для подготовки.
- Чтобы избежать путаницы на рынке и сохранить доверие к валюте.
