АМКУ согласовал переход киевского ТОК Gulliver под контроль Ощадбанка и Укрэксимбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 27 ноября 2025 года дал разрешение государственным банкам — Ощадбанку и Укрэксимбанку — на получение контроля за единым имущественным комплексом Торгово-офисного комплекса (ТОК) Gulliver в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Ощада.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Получение такого разрешения необходимо в соответствии с действующим законодательством при приобретении контроля над активами в виде единого имущественного комплекса. Решение АМКУ стало еще одним подтверждением абсолютной законности перехода ТОК Gulliver в собственность государственных банков», — говорится в сообщении.

Контекст

Комплекс Gulliver перешел в собственность консорциума государственных банков из-за невыполнения должником обязательств по кредитному договору:

Дата регистрации права собственности: 26 июля 2025 г.

Доли: Право собственности на ТОК Gulliver было зарегистрировано по консорциуму, в котором Ощадбанк имеет 80%, а Укрэксимбанк — 20%.

Причина: Объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Банки приступили к процедуре взыскания из-за невыполнения ООО «Три О» (бывшего владельца комплекса) своих обязательств.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце октября 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк объявили о временном закрытии ТОК Gulliver. Решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, поскольку бывший владелец саботировал передачу управления.

Компания «Три О», владевшая Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору. Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг достигает $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).