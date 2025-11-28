Multi от Минфин
28 ноября 2025, 16:51 Читати українською

В Швейцарии требуют расследования из-за дорогостоящих подарков Трампу

В Швейцарии разгорается громкий политический скандал, связанный с внешнеэкономическими отношениями с Соединенными Штатами. Группа швейцарских парламентариев обратилась в генеральную прокуратуру страны с требованием открыть уголовное производство из-за дорогостоящих подарков, полученных президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о настольных часах Rolex и гравированном золотом слитке, которые бизнесмены вручили американскому лидеру незадолго до того, как он согласился снизить пошлины на швейцарский экспорт. Об этом сообщает Bloomberg 28 ноября.

В Швейцарии разгорается громкий политический скандал, связанный с внешнеэкономическими отношениями с Соединенными Штатами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена вопроса: $150 тысяч за лояльность?

Два депутата парламента, Грета Гисин и Рафаэль Махайем, в своем официальном обращении призвали правоохранителей проверить, не являются ли эти подарки скрытой формой взятки иностранному должностному лицу.

Ссылаясь на оценки экспертов отрасли, политики приводят стоимость подарков:

  • Золотой слиток: не менее 100 000 швейцарских франков (около 124 000 долларов).
  • Часы Rolex: до 25 000 франков.

Офис Генерального прокурора Швейцарии подтвердил получение этой жалобы, а также двух других заявлений по этому же делу. Все они поданы против «неизвестных лиц». Ведомство пообещало изучить материалы, однако подчеркнуло, что факт получения жалобы еще не означает автоматического начала полноценного расследования.

Тарифы и тайная дипломатия

Подарки были вручены на фоне критической ситуации для экономики Швейцарии. 1 августа администрация Трампа ввела жесткие 39-процентные пошлины на швейцарские товары, что привело к сокращению экономики страны, которая критически зависит от экспорта.

В начале ноября группа топ-менеджеров швейцарских компаний посетила Овальный кабинет, где и состоялась передача подарков. Бизнесмены назвали это «частной инициативой», хотя правительство Швейцарии было проинформировано о визите, а его подготовка координировалась с властями.

«Обычный человек справедливо ставит под сомнение законность этих подарков, предложенных американскому президенту для того, чтобы заставить его разблокировать переговоры о торговле», — говорится в письме депутатов.

Результат сделки

Менее чем через две недели после визита и вручения драгоценностей США согласились пойти на уступки:

  • Тарифы на швейцарский импорт снижены с 39% до 15%.
  • В обмен швейцарские компании пообещали инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет.

В настоящее время стороны продолжают переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению, которое планируют завершить к первому кварталу следующего года. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию с подарками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

Kharakternyk
Kharakternyk
28 ноября 2025, 18:13
Довимагаються, що Трамп знову введе додаткові мита на швейцарський імпорт:)
