С 1 декабря в Украине стартует первый этап новой программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ТОТ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин запускает программу жилищных ваучеров для ВПЛ: Кто может получить 2 миллиона на покупку жилья
В рамках этой программы ВПЛ смогут подать заявление на жилой ваучер номиналом 2 миллиона гривен через приложение «Дия».
Кто может получить ваучер
Программа на первом этапе рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан — ВПЛ с ТОТ, имеющих статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью в результате войны (полученный с 2014 года).
Ключевые требования к заявителям:
- Иметь подтвержденное предыдущее место жительства на ТОТ.
- Иметь актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории.
- Не владеть другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий).
- Не получать жилищную поддержку в других программах и не иметь действующих заявлений в программе «єВідновлення».
Как можно использовать средства
Ваучер номиналом 2 млн грн может быть использован в течение 5 лет. Граждане смогут:
- Купить готовое жилье.
- Инвестировать в строительство.
- Использовать в качестве первого взноса или для погашения ипотеки.
После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, что должно гарантировать целевое использование государственной помощи.
Свириденко подчеркнула, что правительство параллельно ищет возможности для расширения программы на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий.
