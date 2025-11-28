Кабмин запускает программу жилищных ваучеров для ВПЛ: Кто может получить 2 миллиона на покупку жилья

С 1 декабря в Украине стартует первый этап новой программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ТОТ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В рамках этой программы ВПЛ смогут подать заявление на жилой ваучер номиналом 2 миллиона гривен через приложение «Дия».

Кто может получить ваучер

Программа на первом этапе рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан — ВПЛ с ТОТ, имеющих статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью в результате войны (полученный с 2014 года).

Ключевые требования к заявителям:

Иметь подтвержденное предыдущее место жительства на ТОТ.

Иметь актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории.

Не владеть другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий).

Не получать жилищную поддержку в других программах и не иметь действующих заявлений в программе «єВідновлення».

Как можно использовать средства

Ваучер номиналом 2 млн грн может быть использован в течение 5 лет. Граждане смогут:

Купить готовое жилье.

Инвестировать в строительство.

Использовать в качестве первого взноса или для погашения ипотеки.

После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, что должно гарантировать целевое использование государственной помощи.

Свириденко подчеркнула, что правительство параллельно ищет возможности для расширения программы на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий.

