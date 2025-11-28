Европейские автогиганты просят Брюссель отложить запрет на ДВС: Продажи электрокаров замедлились

Европейские автопроизводители ожидают ослабления регуляторных норм, когда Брюссель в следующем месяце представит пакет поддержки автомобильного сектора. Этот пакет может смягчить фактический запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), который запланирован на 2035 год. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Надежды крупнейших автоконцернов континента, от Volkswagen к Renault, на скорый переход к электромобилям (EV) столкнулись с реальностью: спрос оказался ниже, чем ожидалось, и обострилась конкуренция со стороны китайских производителей.

Главные требования индустрии

Немецкие автопроизводители и Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) призывают пересмотр правил, направленных на стимулирование электромобилей.

К примеру, концерн Stellantis (владелец Fiat и Maserati) предупредил, что отрасль рискует «необратимым упадком» без государственной помощи.

Что предлагает индустрия:

CO2-нейтральное топливо: Производители надеются, что Еврокомиссия позволит продолжить использование ДВС, подключаемых гибридов (plug-in hybrids) и автомобилей с увеличенным запасом хода, работающих на CO2-нейтральном топливе, например, биотопливе.

Рыночная регулировка: Автопроизводители во главе с Volkswagen Group утверждают, что неизменные цели больше не имеют смысла. Они считают, что рынок, а не законодатели, должен решать, когда ДВС будет полностью вытеснен. В то же время они призывают к стимулированию спроса на электромобили.

Читайте также: Спрос на китайские электромобили в Украине вырос на 414% за год

Как изменились амбиции автогигантов

На фоне замедления продаж многие ведущие компании уже пересмотрели свои агрессивные начальные цели по части электромобилей на рынке к 2030 году:

Автопроизводитель Начальная цель на 2030 год Текущая цель и изменения Volkswagen Group До 70% поставок в Европе должны быть полностью электрическими. Отказались от жесткого прогноза продаж EV BMW 50% мировых продаж должны быть полностью электрическими Остаются преданными цели в 50%, но это зависит от рыночных условий Mercedes-Benz 100% продаж EV до 2030 года (где позволяют рыночные условия) Ожидают по меньшей мере 50% «электрифицированных» авто (включая гибриды) до 2030 года и сохранят ДВС в начале 2030-х годов Stellantis 100% продаж пассажирских авто в Европе должны быть EV Отказались от цели производить только электрические автомобили в Европе до 2030 года

Причины замедления

Рост спроса на электромобили в Европе действительно происходит, но не теми темпами, на которые рассчитывали производители. За последние 10 месяцев года доля электромобилей на рынке выросла лишь до 16% (по сравнению с 13% годом ранее).

Ключевые проблемы, тормозящие переход:

Страх остаться без зарядки: Недостаточно развита инфраструктура зарядных станций, особенно в Центральной и Восточной Европе.

Высокая стоимость: Высокие цены на электроэнергию, в частности, в Германии.

Брюссель намерен обнародовать меры поддержки для автомобильной индустрии 10 декабря.