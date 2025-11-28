Европейские автопроизводители ожидают ослабления регуляторных норм, когда Брюссель в следующем месяце представит пакет поддержки автомобильного сектора. Этот пакет может смягчить фактический запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), который запланирован на 2035 год. Об этом сообщает Reuters.
Европейские автогиганты просят Брюссель отложить запрет на ДВС: Продажи электрокаров замедлились
Надежды крупнейших автоконцернов континента, от Volkswagen к Renault, на скорый переход к электромобилям (EV) столкнулись с реальностью: спрос оказался ниже, чем ожидалось, и обострилась конкуренция со стороны китайских производителей.
Главные требования индустрии
Немецкие автопроизводители и Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) призывают пересмотр правил, направленных на стимулирование электромобилей.
К примеру, концерн Stellantis (владелец Fiat и Maserati) предупредил, что отрасль рискует «необратимым упадком» без государственной помощи.
Что предлагает индустрия:
- CO2-нейтральное топливо: Производители надеются, что Еврокомиссия позволит продолжить использование ДВС, подключаемых гибридов (plug-in hybrids) и автомобилей с увеличенным запасом хода, работающих на CO2-нейтральном топливе, например, биотопливе.
- Рыночная регулировка: Автопроизводители во главе с Volkswagen Group утверждают, что неизменные цели больше не имеют смысла. Они считают, что рынок, а не законодатели, должен решать, когда ДВС будет полностью вытеснен. В то же время они призывают к стимулированию спроса на электромобили.
Как изменились амбиции автогигантов
На фоне замедления продаж многие ведущие компании уже пересмотрели свои агрессивные начальные цели по части электромобилей на рынке к 2030 году:
|Автопроизводитель
|Начальная цель на 2030 год
|Текущая цель и изменения
|Volkswagen Group
|До 70% поставок в Европе должны быть полностью электрическими.
|Отказались от жесткого прогноза продаж EV
|BMW
|50% мировых продаж должны быть полностью электрическими
|Остаются преданными цели в 50%, но это зависит от рыночных условий
|Mercedes-Benz
|100% продаж EV до 2030 года (где позволяют рыночные условия)
|Ожидают по меньшей мере 50% «электрифицированных» авто (включая гибриды) до 2030 года и сохранят ДВС в начале 2030-х годов
|Stellantis
|100% продаж пассажирских авто в Европе должны быть EV
|Отказались от цели производить только электрические автомобили в Европе до 2030 года
Причины замедления
Рост спроса на электромобили в Европе действительно происходит, но не теми темпами, на которые рассчитывали производители. За последние 10 месяцев года доля электромобилей на рынке выросла лишь до 16% (по сравнению с 13% годом ранее).
Ключевые проблемы, тормозящие переход:
- Страх остаться без зарядки: Недостаточно развита инфраструктура зарядных станций, особенно в Центральной и Восточной Европе.
- Высокая стоимость: Высокие цены на электроэнергию, в частности, в Германии.
Брюссель намерен обнародовать меры поддержки для автомобильной индустрии 10 декабря.
