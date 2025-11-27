Индийская рупия в 2025 году оказалась худшей валютой Азии — Bloomberg

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Высокие тарифы США на индийские товары и угроза санкций за закупку российских энероносителей и вооружений спровоцировали отток иностранных инвестиций с фондового рынка Индии около $16,3 млрд.

Если ситуация не изменится, рупия может зафиксировать наибольшее годовое падение с 2022 года. Тогда вторжение россии в Украину привело к резкому росту цен на нефть выше $100 за баррель. Это нанесло серьезный удар по Индии, которая импортирует около 90% потребляемой ею сырой нефти.

По оценкам Bloomberg Economics, в попытке стабилизировать курс рупии Резервный банк Индии с конца июля продал валютные активы на сумму свыше $30 млрд и благодаря этому сумел избежать нового минимума в середине октября.

Падение рупии

21 ноября курс рупии упал до 89,48 доллара США. Это свидетельство того, что центральный банк перестал защищать валюту. Эксперты полагают, что RBI сохраняет резервы в ожидании торговых переговоров с США.

Ослабление рупии оказывает двойной эффект, отмечает агентство. С одной стороны, это делает индийские товары более конкурентоспособными на внешних рынках и поддерживает семьи работников за рубежом через переводы.

С другой — подорожание импорта повышает цены на нефть, удобрения и электронику.

В начале сентября 2025 года индийская рупия упала до нового исторического минимума по отношению к доллару США. Главной причиной падения было беспокойство инвесторов, что новые 50%-ные американские пошлины нанесут ущерб экономическому росту и прибылям компаний в Индии.

Почему это важно

Историческое падение индийской рупии является прямым следствием новой торговой политики США. Это наглядно демонстрирует, как введение пошлин может дестабилизировать валютный рынок даже такой крупной экономики и стратегического партнера США как Индия.

Эта ситуация ставит индийских регуляторов в очень сложное положение. С одной стороны, для поддержки хрупкого экономического обновления центральный банк снижал процентные ставки. С другой стороны, падение курса и риск импортированной инфляции могут заставить его, наоборот, повышать ставки, что может «задушить» экономический рост.

Массовый отток капитала с фондового рынка — вотум недоверия со стороны международных инвесторов. Они озабочены как влиянием пошлин на доходы индийских компаний, так и общей макроэкономической стабильностью. Это создает огромное давление на правительство Индии с требованием искать компромисс в торговом споре с США, поскольку рынок показывает реальную экономическую цену жесткой геополитической позиции.