Комитет Верховной Рады по вопросам финансов утвердил решение о детенизации рынка горючего. Об этом сообщил глава Налогового комитета
Налоговый комитет ВР хочет до 1 февраля идентифицировать и закрыть все нелегальные АЗС
Что с рынком горючего?
В последние годы рынок горючего демонстрирует рост уплаты налогов и эффективную детенизацию. Однако остается ряд системных проблем: заниженные зарплаты по сетям АЗС, неравномерная уплата налогов и массовое функционирование нелегальных заправок.
Гетманцев подчеркнул, что ситуация с нелегальными АЗС критическая. Из проверенных его помощниками нелегальных заправок закрыто всего несколько, часть продолжает работать даже после проверок.
В ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов.
Проверка АЗС
Комитет призвал Государственную налоговую службу, БЭБ и Нацполицию:
- провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС;
- обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;
- контролировать соблюдение минимальных зарплат всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;
- ежемесячно публиковать данные об уплате налогов на один литр горючего и уровне зарплат в каждой сети.
Кабинет министров должен до 1 февраля 2026 сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них.
