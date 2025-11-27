Налоговый комитет ВР хочет до 1 февраля идентифицировать и закрыть все нелегальные АЗС

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов утвердил решение о детенизации рынка горючего. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что с рынком горючего?

В последние годы рынок горючего демонстрирует рост уплаты налогов и эффективную детенизацию. Однако остается ряд системных проблем: заниженные зарплаты по сетям АЗС, неравномерная уплата налогов и массовое функционирование нелегальных заправок.

Гетманцев подчеркнул, что ситуация с нелегальными АЗС критическая. Из проверенных его помощниками нелегальных заправок закрыто всего несколько, часть продолжает работать даже после проверок.

В ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов.

Проверка АЗС

Комитет призвал Государственную налоговую службу, БЭБ и Нацполицию:

провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС;

обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;

контролировать соблюдение минимальных зарплат всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;

ежемесячно публиковать данные об уплате налогов на один литр горючего и уровне зарплат в каждой сети.

Читайте также: Электромобилей становится все больше: переживут ли это АЗС

Кабинет министров должен до 1 февраля 2026 сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них.