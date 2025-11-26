Почти 60% мировых центробанков хотят отказаться от доллара

Около 60% хотят диверсифицировать свои инвестиции, удаляясь от доллара, непревзойденная ликвидность казначейских облигаций США удерживала валюту США на стабильном уровне. Об этом говорится в опросе опубликованном Официальным форумом монетарных и финансовых учреждений, пишет finance.yahoo.

Причем здесь искусственный интеллект

Искусственный интеллект не является основной частью операций большинства центральных банков мира, а цифровые активы не рассматриваются согласно опросу.

Рабочая группа из 10 центральных банков Европы, Африки, Латинской Америки и Азии, управляющих активами на сумму приблизительно 6,5 триллиона долларов, также обнаружила, что углубившиеся в искусственный интеллект учреждения наиболее осторожны в отношении рисков.

Основная обеспокоенность состоит в том, что поведение, вызванное искусственным интеллектом, может «ускорить будущие кризисы», как показал опрос.

«Искусственный интеллект помогает нам видеть больше, но решение должно оставаться за людьми», — цитируется один из участников в отчете группы.

Более 60% респондентов заявили, что инструменты искусственного интеллекта, которые уже привели к увольнению в технологических компаниях, розничных и инвестиционных банках, еще не поддерживают основные операции.

«Большинство ранних применений было сосредоточено на рутинных аналитических задачах, а не на управлении рисками или формировании портфеля», — говорится в отчете.

Большинство центральных банков используют искусственный интеллект преимущественно для базовой работы, такой как обобщение данных или сканирование рынков.

Подавляющее большинство банков, 93%, также не инвестируют в цифровые активы, согласно опросу, показавшему, что «токенизация рассматривается с интересом, а криптовалюты — с осторожностью».

В группу вошли шесть банков из стран G20 и два из G7.

Опрос показал, что банки рассматривают мир как стремительно направляющийся к многополярной системе, что вызывает желание диверсифицировать, но также сосредотачивается на устойчивости и ликвидности, что сужает резервы, которые они будут рассматривать.

«Мы переходим от биполярной к многополярной резервной системе, но евро еще не готов к лидерству», — цитируется в опросе один из участников рабочей группы.

Статус доллара

Статус доллара как главной резервной валюты мира в этом году был подвергнут сомнению из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа и обеспокоенности независимостью Федеральной резервной системы.

Ожидается, что евро и китайский юань выиграют, но доллар, как ожидается, останется доминирующей валютой в валютных резервах.

Политика Трампа

Мировая экономика еще не испытывала столь глубокой неопределенности, как в период президентства Трампа. Его управленческий подход характеризуется сочетанием импульсивных решений, неожиданных изменений курса, отложенных договоренностей, бездоказательных агрессивных заявлений и общей непоследовательности политики.

Именно такой непредсказуемости инвесторы боятся больше всего. А капитал, как известно, идет туда, где ясны правила игры, а не хаос и неопределенность.

Трампа подорвала доверие не только союзников. Мировые финансы начинают искать альтернативу доллару.

Впервые за десятилетие доля доллара в мировых резервных активах опустилась ниже 58%, и эта тенденция не случайность. Экономика США держится на доверии. Доверие к доллару — готовность стран покупать облигации Казначейства, финансируя американский дефицит под минимальные проценты, это способность доллара оставаться мировой валютой.