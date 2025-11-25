К Новому году сливочное масло может подешеветь на 30%: Цены падают из-за европейского рынка

В Украине ожидается значительное падение цен на жирные молочные продукты. По прогнозам. До конца года удешевление сливочного масла и другой подобной продукции может составить 30−35%. Этот ценовой тренд предположительно сохранится до первой половины 2026 года, сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока (АВМ) Елена Жупинас в эфире Украинской Службы Информации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина — обвал цен в ЕС

Главной причиной снижения цен эксперт назвала обвал стоимости молочной продукции на европейском рынке.

«Начиная с конца лета, цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Если в прошлом году украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС по 7 евро за килограмм, то сейчас эта стоимость составляет не выше €4,5», — пояснила Жупинас.

Из-за резкого снижения экспортной привлекательности украинские переработчики теперь переориентируются на внутреннего потребителя. АВМ прогнозирует, что снижение цен на полках магазинов будет происходить преимущественно посредством акционных предложений с заявленным дисконтом в 30−35%.

Удар по производителям сырого молока

Обвал цен на готовую продукцию уже отразился на закупочных ценах на сырое молоко.

В середине ноября стоимость молока класса «экстра», отвечающего европейским требованиям, снизилась на 17%.

При таких условиях многие украинские производители сырого молока сейчас работают «в себестоимость», а некоторые даже терпят убытки, резюмировала эксперт АВМ.

Напомним

«Минфин» писал, что цены на масло в Украине росли с середины июня 2025 года из-за ограничения экспорта в ЕС.