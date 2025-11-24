Акции Alibaba подскочили после дебюта Qwen AI: конкурента ChatGPT скачали 10 млн раз за неделю

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 10:26 Читати українською

Акции Alibaba подскочили после дебюта Qwen AI: конкурента ChatGPT скачали 10 млн раз за неделю

Акции Alibaba Group подскочили в понедельник после того, как ее обновленное потребительское AI-приложение Qwen зарегистрировало очень сильный старт в публичной бета-версии, вызвав новый оптимизм инвесторов по поводу ее продвижения на рынок генеративного искусственного интеллекта. Приложение Qwen загрузили более 10 млн раз за неделю после его перезапуска, сообщает Bloomberg. Это свидетельствует об первых успехах компании по созданию конкурента ChatGPT от OpenAI.

Акции Alibaba Group подскочили в понедельник после того, как ее обновленное потребительское AI-приложение Qwen зарегистрировало очень сильный старт в публичной бета-версии, вызвав новый оптимизм инвесторов по поводу ее продвижения на рынок генеративного искусственного интеллекта.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост акций

Акции китайской компании выросли более чем на 5,3% в понедельник в Гонконге, до 156 гонконгских долларов, после того, как Alibaba раскрыла эту цифру в блоге WeChat. Быстрый рост последовал за решением в этом месяце переименовать и обновить существующие приложения компании на iOS и Android, объединив сервисы под брендом Qwen.

Показатели скачиваний приложения Qwen последовали за аналогичным заявлением на выходных от финтех-партнера Alibaba — Ant Group, которая представила собственного мультимодального ИИ-ассистента LingGuang на прошлой неделе. Его загрузили более 1 млн раз за четыре дня с момента запуска.

Alibaba будет постепенно добавлять функции агентного ИИ для поддержки онлайн-покупок — включая такие платформы, как ее главная торговая площадка Taobao — в ближайшие месяцы, чтобы превратить Qwen в полноценного ИИ-агента.

Что говорят стратеги

«То, сможет ли компания использовать приложение Qwen для развития бизнеса с потребителями, станет важным фактором, влияющим на будущую оценку. Рынок также рассматривает этот шаг как важный для сопоставления с оценкой OpenAI», — заявил стратег China Everbright Securities International Кенни Нг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами