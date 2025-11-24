Акции Alibaba подскочили после дебюта Qwen AI: конкурента ChatGPT скачали 10 млн раз за неделю

Акции Alibaba Group подскочили в понедельник после того, как ее обновленное потребительское AI-приложение Qwen зарегистрировало очень сильный старт в публичной бета-версии, вызвав новый оптимизм инвесторов по поводу ее продвижения на рынок генеративного искусственного интеллекта. Приложение Qwen загрузили более 10 млн раз за неделю после его перезапуска, сообщает Bloomberg. Это свидетельствует об первых успехах компании по созданию конкурента ChatGPT от OpenAI.

Рост акций

Акции китайской компании выросли более чем на 5,3% в понедельник в Гонконге, до 156 гонконгских долларов, после того, как Alibaba раскрыла эту цифру в блоге WeChat. Быстрый рост последовал за решением в этом месяце переименовать и обновить существующие приложения компании на iOS и Android, объединив сервисы под брендом Qwen.

Показатели скачиваний приложения Qwen последовали за аналогичным заявлением на выходных от финтех-партнера Alibaba — Ant Group, которая представила собственного мультимодального ИИ-ассистента LingGuang на прошлой неделе. Его загрузили более 1 млн раз за четыре дня с момента запуска.

Alibaba будет постепенно добавлять функции агентного ИИ для поддержки онлайн-покупок — включая такие платформы, как ее главная торговая площадка Taobao — в ближайшие месяцы, чтобы превратить Qwen в полноценного ИИ-агента.

Что говорят стратеги

«То, сможет ли компания использовать приложение Qwen для развития бизнеса с потребителями, станет важным фактором, влияющим на будущую оценку. Рынок также рассматривает этот шаг как важный для сопоставления с оценкой OpenAI», — заявил стратег China Everbright Securities International Кенни Нг.