українська
19 ноября 2025, 17:49

Google запускает Gemini 3: представлена самая «умная» ИИ-модель компании

Google начинает запуск Gemini 3 — новой серии моделей, которую компания называет своей «умной» и «фактически самой точной» ИИ-системой. Этот релиз является шансом для Google опередить конкурентов, в частности, OpenAI после проблемного запуска GPT-5, и потенциально вывести компанию на передовые позиции в сфере потребительских ИИ-моделей, сообщает The Verge.

Google запускает Gemini 3
Фото: Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Впервые Google предоставляет общедоступный доступ к своей новой флагманской модели — Gemini 3 Pro — в приложении Gemini уже в первый день. Модель также становится доступной для подписчиков в поисковике.

Тульси Доши, старший директор и руководитель отдела продуктов Google DeepMind, заявила, что новая модель приблизит компанию к тому, чтобы сделать информацию «универсальной и полезной» по мере эволюции поисковой системы.

«Я думаю, что одним действительно большим шагом в этом направлении является выход из парадигмы только текстовых ответов и предоставление вам гораздо более богатого, более полного представления о том, что вы можете увидеть», — отметила Доши.

Ключевые возможности Gemini 3 Pro

Gemini 3 Pro является «нативно мультимодальной», что означает, что она способна обрабатывать текст, изображения и аудио одновременно, а не по отдельности. Например, Google утверждает, что Gemini 3 Pro может переводить фотографии рецептов, а затем превращать их в полноценную кулинарную книгу или создавать интерактивные обучающие карточки на основе серии видеолекций.

Визуальные и генеративные интерфейсы:

Улучшения будут заметны в приложении Gemini, где можно создавать более полнофункциональные программы во встроенном рабочем пространстве Canvas.

Модель также будет поддерживать «генеративные интерфейсы» (тестируются в Gemini Labs), что позволяет Gemini 3 Pro создавать визуальный, журнальный формат с просматриваемыми изображениями или динамический интерфейс, адаптированный под запрос пользователя.

Улучшенный поиск:

В режиме AI Mode (ИИ-поиск Google) Gemini 3 Pro будет представлять визуальные элементы, такие как изображения, таблицы, сетки и симуляции на основе запроса.

Значительно улучшена поисковая техника «query fan-out» (разбиение запроса), которая теперь лучше понимает намерения пользователя, помогая «находить новый контент, который раньше мог быть пропущен».

Уменьшение «лесть» и агентивные функции

Google также недвусмысленно намекает на слабые места конкурентов, заявляя, что Gemini 3 Pro менее подвержена «пустой лести», характерной для ChatGPT.

Google описывает ответы Gemini 3 Pro как «умные, лаконичные и прямые», которые «обменивают клише и лесть на подлинное понимание — сообщая вам то, что нужно услышать, а не только то, что вы хотите услышать». Компания отмечает «снижение подхалимажа» (sycohphancy), проблемы, которую OpenAI была вынуждена решать ранее в этом году.

Кроме того, Gemini 3 Pro имеет улучшенные возможности рассуждения и агентивные функции, позволяющие ей выполнять более сложные задачи и «надежно планировать на более длительный срок».

Экспериментальная функция Gemini Agent позволяет модели выполнять задания от имени пользователя внутри приложения Gemini, например организовывать электронные письма, исследовать и бронировать поездки.

Gemini 3 Pro уже возглавила лидерборд LMArena — популярной платформы для бенчмаркинга ИИ-моделей.

Новая модель Gemini 3 Pro существенно опережает своего предшественника, Gemini 2.5 Pro, а также ключевых конкурентов, включая Claude Sonnet 4.5 и ChatGPT 5.1, практически по всем основным параметрам оценки.

Это лидерство подтверждается высокими показателями в ряде сложных отраслевых бенчмарков, таких как ARC-AGI-2, MMMU-Pro, CharXiv Reasoning, Video-MMMU и Terminal-Bench 2.0.

В частности, в тесте GPQA Diamond модель показала исключительный результат в 91,9%, а в LiveCodeBench достигла рейтинга 2439, что является одним из самых высоких показателей среди всех современных ИИ-моделей.

Доступность

Gemini 3 Pro доступна в приложении Gemini для всех пользователей уже сегодня.

Подписчики Google AI Pro и Ultra в США могут опробовать Gemini 3 Pro в режиме AI Mode.

Функция Gemini Agent сначала будет разворачиваться для подписчиков AI Ultra.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
