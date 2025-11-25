Германия тратит на соцпотребности больше всех в Европе — исследование

В Германии расходы на социальную сферу составляют 41% федерального бюджета — и это выше, чем во всех других европейских странах, включая государства Северной Европы. Таковы результаты исследования Института немецкой экономики в Кельне (IW), пишет DW.

Расходы стран на соцпотребности

Для сравнения: страны Северной Европы, а также Австрия и Швейцария тратят на социальные нужды по 40% от своих бюджетов, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — 38%. Средний показатель по ЕС составляет 39%.

На что идут социальные расходы

Авторы исследования указывают, что почти половина всех социальных расходов из федерального бюджета Германии приходится на пенсионное обеспечение.

Расходы на сферу здравоохранения составляют 16%. На том же уровне соответствующий показатель находится у стран Северной Европы и государств Бенилюкса. Он — самый высокий в Европе.