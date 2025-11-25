Multi от Минфин
25 ноября 2025, 9:24

Германия тратит на соцпотребности больше всех в Европе — исследование

В Германии расходы на социальную сферу составляют 41% федерального бюджета — и это выше, чем во всех других европейских странах, включая государства Северной Европы. Таковы результаты исследования Института немецкой экономики в Кельне (IW), пишет DW.

В Германии расходы на социальную сферу составляют 41% федерального бюджета — и это выше, чем во всех других европейских странах, включая государства Северной Европы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Расходы стран на соцпотребности

Для сравнения: страны Северной Европы, а также Австрия и Швейцария тратят на социальные нужды по 40% от своих бюджетов, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — 38%. Средний показатель по ЕС составляет 39%.

На что идут социальные расходы

Авторы исследования указывают, что почти половина всех социальных расходов из федерального бюджета Германии приходится на пенсионное обеспечение.

Читайте также: В 2026 году в Германии каждый третий евро, уплаченный в виде налогов, уйдет на выплату пенсий

Расходы на сферу здравоохранения составляют 16%. На том же уровне соответствующий показатель находится у стран Северной Европы и государств Бенилюкса. Он — самый высокий в Европе.

Сравнительно высокими в Германии также расходы на госуправление. За исследуемый период они увеличились с 7,2% до 11%.

Между тем, расходы на образование в ФРГ составляют лишь 9,3% госбюджета. Для сравнения: Австрия и Швейцария, согласно исследованию, тратят на эти цели почти вдвое больше.

На оборонные нужды в Германии в исследуемый период — с 2001 по 2023 годы — приходилось в среднем 2,3% федерального бюджета, что соответствует 1,1% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
