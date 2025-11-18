В 2026 году в Германии каждый третий евро, уплаченный в виде налогов, уйдет на выплату пенсий

Новый отчет института Ifo показал, что уже в федеральном бюджете 2026 года треть всех налоговых поступлений (более 33%) будет направлена в систему пенсионного страхования. Всего на эти цели запланировано потратить 127,8 млрд евро . Об этом пишет Bild.

Деньги на пенсионную систему

«Без структурных реформ федеральному бюджету еще долго придется выделять все больше денег на пенсионную систему. Это сокращает пространство для будущих инвестиций», — заявила исследовательница института Эмили Хёсслингер.

В целом расходы на пенсии составляют почти четверть всего бюджета, а Минтруд традиционно получает самый большой объем средств.

Ifo предупреждает и об ухудшении структуры доходов: доля заемных средств в бюджете вырастет до 19%.

«Новые долги лишь переносят нерешенные проблемы в будущее и увеличивают нагрузку на следующие поколения», — отметила Хёсслингер.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает 520,5 млрд евро основного финансирования плюс почти 120 млрд евро через отдельные фондовые программы.