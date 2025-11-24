Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 ноября 2025, 14:48

Кабмин закрывает программу «Нацкешбек»: выплаты могут прекратиться уже в феврале

Правительство Украины приняло решение о завершении масштабной программы стимулирования спроса «Национальный кэшбэк». Официально проект должен завершиться в мае 2026 года, однако из-за дефицита бюджетных средств реальная остановка начислений может произойти значительно раньше — уже в начале следующего года. Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров № 952 от 22 ноября 2025 года.

Правительство Украины приняло решение о завершении масштабной программы стимулирования спроса «Национальный кэшбэк».

Два сценария завершения: оптимистичный и реалистичный

Согласно документу, правительство рассматривает два варианта прекращения действия программы, которая возвращала украинцам 10% стоимости отечественных товаров:

  • Базовый сценарий: Программа будет действовать до весны 2026 года. Последним месяцем для накопления средств станет апрель 2026-го, а финальная выплата поступит на карты пользователей в мае того же года. После этого программа официально прекращает свое существование.
  • Бюджетный сценарий (рисковый): Программу могут свернуть досрочно из-за нехватки финансирования. В постановлении четко указано: если в бюджете на 2026 год не хватит средств, начисление кэшбэка прекратится уже с 1 января 2026 года.

Наибольший риск касается выплат за декабрь 2025 года. По графику, эти средства должны поступить на счета людей в феврале 2026 года. Однако правительство предупредило: перечисление состоится только «при наличии бюджетных средств». Если денег не будет, декабрьские накопления аннулируются и выплачены не будут.

Жесткие ограничения на расходы

Помимо установления дедлайнов, Кабмин существенно сузил возможности использования уже полученных средств. Из доступных ранее 72 категорий расходов осталось только шесть критически важных направлений.

Теперь потратить «Национальный кэшбэк» можно только на:

  • Коммунальные услуги: оплата за электроэнергию, газ, отопление и водоснабжение.
  • Продукты питания: расчеты в супермаркетах, бакалейных магазинах и на продовольственных рынках.
  • Магазины со специальным ассортиментом: включая продажу полуфабрикатов и торговлю через автоматы.

Ранее средства также можно было тратить на спорт, кино, билеты на поезд, медицинские услуги или донаты на ВСУ и покупку военных облигаций.

Масштабы программы

Программа «Национальный кэшбэк» полноценно стартовала 11 октября 2024 года. За это время к ней присоединились около 7,5 миллиона украинцев, которые в сумме получили более 4 миллиардов гривен выплат. Участниками стали более 1870 производителей, а кэшбэк начислялся на 400 тысяч товаров. Максимальная сумма выплаты составляла 3 000 грн в месяц.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
