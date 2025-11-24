В США тестируют социальные выплаты в криптовалюте

Жители Нью-Йорка стали участниками уникального пилотного проекта, в рамках которого получат по 12 000 долларов в криптовалюте в качестве социальной помощи. Финансирование инициативы обеспечила ведущая американская криптобиржа Coinbase , которая передала средства некоммерческой организации GiveDirectly после закрытия собственной благотворительной программы. Об этом сообщает Business Insider 24 ноября.

Условия программы: деньги без обязательств

В пилотном проекте участвуют 160 жителей нью-йоркских районов Южный Бронкс и Восточный Гарлем. Выплаты осуществляются в USDC — стейблкоине, курс которого привязан к доллару США в соотношении 1:1.

Схема начисления средств отличается от традиционных социальных выплат. Вместо равномерных траншей в течение длительного времени, организаторы выбрали комбинированный подход:

Ежемесячные выплаты: Начиная с сентября, участники получают по 800 долларов в месяц.

Единовременная сумма: В ноябре участникам был выплачен единовременный крупный транш в размере 8 000 долларов.

Программа продлится пять месяцев и завершится в феврале. Это пример так называемого «гарантированного базового дохода», когда деньги предоставляются без каких-либо условий по их расходованию.

Криптовалюта как инструмент социальной помощи

Выбор Нью-Йорка для запуска пилотного проекта обусловлен двумя факторами: наличием бедных районов, где потребность в деньгах высока, и политической поддержкой криптоиндустрии в регионе.

Организаторы стремятся выяснить, повлияет ли форма получения средств (криптовалюта вместо банковского перевода) на финансовое поведение людей.

Существует гипотеза, что жители этих районов могут быть более склонны использовать криптоактивы, чем традиционные банковские услуги, доступ к которым в бедных кварталах часто затруднен.

Почему это важно

Технологическая революция в благотворительности: использование блокчейна делает процесс распределения помощи прозрачным, мгновенным и дешевым (меньше комиссий посредникам). Это доказывает, что криптовалюты — это не только инструмент для спекуляций, но и эффективное средство для гуманитарных миссий.