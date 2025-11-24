Multi от Минфин
24 ноября 2025, 15:41

Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров

Акции европейских производителей оружия и оборонных компаний в понедельник упали вторую сессию подряд, поскольку Соединенные Штаты и Украина продолжали переговоры о потенциальном мирном плане по прекращению войны с россией. Об этом пишет Investing.com.

Акции европейских производителей оружия и оборонных компаний в понедельник упали вторую сессию подряд, поскольку Соединенные Штаты и Украина продолжали переговоры о потенциальном мирном плане по прекращению войны с россией.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Потери на рынке

Индекс этих компаний снизился до самого низкого уровня с конца августа после падения на 3,4% в пятницу. Это падение привело к наибольшей недельной потере индекса с марта.

Среди отдельных акций упали акции Rheinmetall, германских Renk и Hensoldt. Также снизились акции итальянской Leonardo, французской Thales и шведской Saab.

Несмотря на падение этих акций общеевропейский индекс Stoxx 600 немного вырос на 0,2%.

Мирные переговоры

И США, и Украина заявили в воскресенье, что внесут изменения в первоначальное мирное предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, которое критики утверждают слишком благоприятным для россии.

Ранее Трамп призвал Украину подписать мирный план ко Дню благодарения, который состоится позже на этой неделе, но государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что срок не является неизменным.

Читайте: Переговоры в Женеве: Украина и США подготовили обновленный вариант мирного плана

В совместном заявлении, обнародованном в воскресенье, делегации США и Украины назвали свои переговоры «очень продуктивными», хотя никаких дополнительных деталей не предоставили.

Рубио добавил, что перечень вопросов относительно 28-пунктного мирного предложения Трампа, включающего обещание Украины уступить территорию россии и пообещать не вступать в альянс НАТО, был сокращен.

Украинские чиновники также выразили благодарность Трампу, ранее обвинившему Киев в неблагодарности за американскую поддержку.

Тем временем европейские чиновники, поддерживавшие Украину, присоединились к переговорам после того, как опубликовали модифицированную версию плана Трампа, которая одновременно обсуждала бы территориальные уступки и откладывала возможные ограничения численности вооруженных сил Киева.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
