В прошлом месяце украинцы приобрели 9,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Что выбирают украинцы: аналитика импорта подержанных авто до 5 лет
Рынок подержанных авто
В течение октября украинский автопарк пополнили 26,1 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 37% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 57%. Дальше идут:
- Бензиновые авто — 29%
- Гибридные — 9%;
- Дизельные — 4%;
- Авто с ГБО — 1%
Самые популярные б/у авто в возрасте до 5 лет.
- TESLA Model Y — 942 ед.;
- TESLA Model 3 — 602 ед.;
- KIA Niro — 438 ед.;
- NISSAN Rogue — 290 ед.;
- HYUNDAI Kona — 280 ед;
- MAZDA CX5 — 241 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 227 ед;
- AUDI E-Tron Sportback — 185 ед.;
- HYUNDAI Ioniq 5 — 183 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 182 ед.
