Что выбирают украинцы: аналитика импорта подержанных авто до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Рынок подержанных авто

В течение октября украинский автопарк пополнили 26,1 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 37% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 57%. Дальше идут:

Бензиновые авто — 29%

Гибридные — 9%;

Дизельные — 4%;

Авто с ГБО — 1%

Самые популярные б/у авто в возрасте до 5 лет.

TESLA Model Y — 942 ед.;

TESLA Model 3 — 602 ед.;

KIA Niro — 438 ед.;

NISSAN Rogue — 290 ед.;

HYUNDAI Kona — 280 ед;

MAZDA CX5 — 241 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 227 ед;

AUDI E-Tron Sportback — 185 ед.;

HYUNDAI Ioniq 5 — 183 ед.;

CHEVROLET Bolt — 182 ед.

