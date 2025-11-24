Multi от Минфин
На 18% больше, чем в 2024 году: Onlyfans уплатила в бюджет $1,6 млн

Платформа OnlyFans уплатила в бюджет $1,6 млн или около 66,6 млн грн, что на 18% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Платформа OnlyFans уплатила в бюджет $1,6 млн или около 66,6 млн грн, что на 18% больше, чем в 2024 году.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Налоговые поступления

Ранее «Минфин» писал, что по подсчетам Гетманцева, потенциальные налоговые поступления в государственный бюджет от украинских создателей контента для платформы OnlyFans могут достигать около 1 миллиарда гривен в год.

Потенциальный доход украинцев на платформе значителен:

  • 2023 год: 7914 украинцев получили доход на OnlyFans на сумму около 5 миллиардов гривен, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.
  • Налоговый долг: За 2020−2022 годы налоговая задолженность от создателей контента уже превышает 380 млн грн.

Однако официальные цифры декларирования остаются мизерными: за 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы, уплатив в бюджет чуть более 13 млн грн налога.

«Налог на Google»

По словам Гетманцева, в течение 2025 года лица-нерезиденты, оказывающие электронные услуги, уплатили НДС в бюджет около 14,5 млрд грн, что на 28% больше по отношению к 2024 году.

Отчитавшись за ІІІ квартал 2025 года, поступления в бюджет составили около 3,8 млрд грн.

Количество плательщиков-нерезидентов в течение 2025 г. возросло до 143 человек-нерезидентов.

Читайте также: Модели Onlyfans задолжали государству более 380 миллионов налогов — ЭП

Крупные плательщики 3 квартала

  • APPLE
  • GOOGLE
  • VALVE CORPORATION
  • META PLATFORMS
  • SONY
  • ETSY
  • NETFLIX

Расширение базы плательщиков

С начала года в реестр налогоплательщиков добавилось еще 7 компаний-нерезидентов. Общее количество зарегистрированных нерезидентов на сегодняшний день составляет 143 человека.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или $151,2 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
