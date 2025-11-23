Компания Waymo, принадлежащая Alphabet (материнской компании Google), объявила о значительном расширении своего присутствия в США. Компания в скором времени начнет тестовые поездки с водителями-людьми в трех новых городах: Миннеаполис, Тампа и Новый Орлеан. Конечная цель Waymo — запустить полностью беспилотный сервис роботокси в этих городах уже в 2026 году, сообщает CNBC.
Служба беспилотного такси Waymo расширяет свое присутствие в США
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Амбициозный план на 2026 год
Если запуск в Миннеаполисе, Тампе и Новом Орлеане состоится в следующем году, это увеличит список планируемых расширений Waymo в 2026 году до 15 городов.
На этой неделе Waymo также объявила, что в ближайшие недели планирует запустить беспилотные автомобили без водителя в Далласе, Хьюстоне, Сан-Антонио, Майами и Орландо.
Ранее компания уже заявляла о намерениях выйти на рынки Детройта, Денвера, Лас-Вегаса, Нэшвилла, Сан-Диего, Вашингтона, округ Колумбия и Лондона.
Читайте также: Uber инвестирует $300 млн в запуск роботакси
Новый вызов
Новые планы компании включают амбициозный шаг — освоение рынков, известных суровыми зимними условиями.
Вместе с Денвером и Детройтом появление Миннеаполиса в списке означает, что Waymo готовит свои беспилотные автомобили для работы в условиях снега и низких температур.
«Мы уже работаем при минусовых температурах, включая мороз и град, и мы тестируем нашу систему для навигации в более суровых погодных условиях», — прокомментировал представитель Waymo Итан Тейчер.
Он добавил, что компания начнет с небольших парков машин, которые будут расширяться.
Более 10 миллионов поездок
В настоящее время роботакси Waymo обслуживает Остин, район залива Сан-Франциско, Финикс, Атланту и Лос-Анджелес, выполняя более 250 000 поездок еженедельно. В общей сложности с момента запуска в 2020 году компания предоставила более 10 миллионов платных поездок.
На прошлой неделе Waymo начала предлагать маршруты по скоростным автомагистралям в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе, что является важной вехой для индустрии.
Комментарии - 1
Фінікс, Атланту та Лос-Анджелес, виконуючи понад 250 000 поїздок щотижня.»
Компания Илона Маска только в 2025 начала тестировать аналогичный сервис в Остине, штат Техас.
На маршруты вышли около 10 автомобилей Model Y без водителя-человека за рулем,
но с присутствием оператора на пассажирском сиденье.