Служба беспилотного такси Waymo расширяет свое присутствие в США

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet (материнской компании Google), объявила о значительном расширении своего присутствия в США. Компания в скором времени начнет тестовые поездки с водителями-людьми в трех новых городах: Миннеаполис, Тампа и Новый Орлеан. Конечная цель Waymo — запустить полностью беспилотный сервис роботокси в этих городах уже в 2026 году, сообщает CNBC.

Амбициозный план на 2026 год

Если запуск в Миннеаполисе, Тампе и Новом Орлеане состоится в следующем году, это увеличит список планируемых расширений Waymo в 2026 году до 15 городов.

На этой неделе Waymo также объявила, что в ближайшие недели планирует запустить беспилотные автомобили без водителя в Далласе, Хьюстоне, Сан-Антонио, Майами и Орландо.

Ранее компания уже заявляла о намерениях выйти на рынки Детройта, Денвера, Лас-Вегаса, Нэшвилла, Сан-Диего, Вашингтона, округ Колумбия и Лондона.

Новый вызов

Новые планы компании включают амбициозный шаг — освоение рынков, известных суровыми зимними условиями.

Вместе с Денвером и Детройтом появление Миннеаполиса в списке означает, что Waymo готовит свои беспилотные автомобили для работы в условиях снега и низких температур.

«Мы уже работаем при минусовых температурах, включая мороз и град, и мы тестируем нашу систему для навигации в более суровых погодных условиях», — прокомментировал представитель Waymo Итан Тейчер.

Он добавил, что компания начнет с небольших парков машин, которые будут расширяться.

Более 10 миллионов поездок

В настоящее время роботакси Waymo обслуживает Остин, район залива Сан-Франциско, Финикс, Атланту и Лос-Анджелес, выполняя более 250 000 поездок еженедельно. В общей сложности с момента запуска в 2020 году компания предоставила более 10 миллионов платных поездок.

На прошлой неделе Waymo начала предлагать маршруты по скоростным автомагистралям в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе, что является важной вехой для индустрии.